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Трамп: США переживають Золотий вік

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Трамп: США переживають Золотий вік
Трамп: Коли я бачу опитування щодо економіки, то у мене має бути не 100%, а 150%
фото: The White house/Facebook

Дональд Трамп зазначив, що американська економіка перебуває в кращому стані, ніж будь-коли

Президент США Дональд Трамп заявив, що американська економіка наразі перебуває в найкращому стані за всю свою історію. Про це пише «Главком».

За його словами, показники підтримки його економічного курсу мають бути максимально високими.

«Коли я бачу опитування щодо економіки, то у мене має бути не 100%, а 150%. У нас зараз найкращий період, це Золотий вік Америки! Те, що зараз будується у нашій країні, ніколи раніше не будувалося», – наголосив Трамп.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що наразі не готовий підтримати віцепрезидента Джей Ді Венса як свого наступника на президентських виборах 2028 року. За словами очільника Білого дому, говорити про майбутнього кандидата від Республіканської партії ще надто рано. 

Заява Трампа пролунала після повідомлень американських ЗМІ про те, що президент нібито вже визначився зі своїм фаворитом. Стверджувалося, що під час приватних розмов із донорами Республіканської партії він висловлював підтримку Венсу як потенційному кандидату у президенти у 2028 році.

Нагадаємо, сам Трамп раніше знову порушив питання про можливість залишитися при владі ще на один президентський термін. Він заявив, що нібито «має право» на це через президентські вибори 2020 року, результати яких продовжує ставити під сумнів.

Водночас Дональд Трамп заявляв, що не має наміру залишатися на посаді після завершення другого терміну. За словами Трампа, нині він має «найкращі цифри, які будь-коли мав якийсь президент за багато років», однак Конституція США чітко визначає, що третій термін для президента неможливий.

Теги: США Дональд Трамп

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