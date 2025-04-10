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США обмінялися з Росією увʼязненими

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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США обмінялися з Росією увʼязненими
Росія звільнила Ксенію Кареліну, Штати – Артура Петрова
колаж: glavcom.ua

Переговори про обмін проводило ЦРУ та російська розвідка

 

Російська Федерації та Сполучені Штати здійснили обмін увʼязненими в Абу-Дабі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

Зазначається, що Росія звільнила Ксенію Кареліну, яка пожертвувала американській благодійній організації менш ніж $100 на допомогу Україні. Її було засуджено до 12 років колонії суворого режиму за державну зраду.

Натомість США звільнили Артура Петрова, якого у 2023 році за запитом США заарештували на Кіпрі.

Вважалося, що Петров використовував кіпрську компанію для закупівлі в американських компаній невеликої кількості мікроелектроніки для використання їх у системах пожежної безпеки. Однак насправді через компанію в Санкт-Петербурзі він постачав їх російській армії.

Переговори про обмін вели директор ЦРУ Джон Реткліфф і високопоставлений представник російської розвідки. Сам Реткліфф зустрів Кареліну в аеропорту Абу-Дабі, де відбувся обмін.

«Цей обмін демонструє важливість збереження відкритих ліній зв'язку з Росією, попри глибокі проблеми у наших двосторонніх відносинах. Хоча ми розчаровані тим, що інших американців продовжують незаконно утримувати в Росії, ми розглядаємо цей обмін як позитивний крок і будемо продовжувати працювати над їхнім звільненням», – зазначає ЦРУ.

Нагадаємо, спеціальний посланець президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф 11 лютого відвідав Москву, аби забрати американця Марка Фогеля, який провів понад три роки за ґратами за звинуваченням у зберіганні наркотиків.

До слова, в Туреччині розпочалися переговори між представниками США і Російської Федерації. Під час зустрічі йтиметься про роботу посольств.

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Теги: росія США Саудівська Аравія обмін

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