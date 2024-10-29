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Кучма спростовував, що підтримував Януковича: Не при мені він виграв президентські вибори...

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Кучма спростовував, що підтримував Януковича: Не при мені він виграв президентські вибори...
«Не при мені Янукович виграв президентські вибори, а при Ющенкові»
архівне фото з відкритих джерел

Кучма: Я дуже чекаю на появу нових політичних сил

Другий президент України Леонід Кучма заявив, що всупереч поширеній думці, він не підтримував Віктора Януковича на виборах і для цього були вагомі причини. Про це він розповів у інтервʼю «Інтерфаксу». 

«До речі, Януковича, всупереч легенді, я напряму не підтримував. Навіть якщо хотів би, то не мав права. Але й не хотів. І не при мені Янукович виграв президентські вибори, а при Ющенкові», – заявив ексочільник держави.

За його словами, він рідко підтримує «когось напряму» і пригадує лише два випадки.

«У 1991 році на перших президентських виборах я підтримав свого старшого друга і політичного наставника Ігоря Юхновського. У 2019 році я підтримав Володимира Зеленського», – заявив Кучма.

Політик наголосив, що очікує на появу нових політичних сил, особливо двох: ветеранської та волонтерської.

«Ветеранської, оскільки це буде сила тих, хто власною кров’ю підписав присягу вірності Україні і від неї вже точно не відступить. І волонтерської, оскільки це буде сила тих, хто довів свою надзвичайну ефективність у роботі власними силами, тож вона має бути ще більшою, якщо вони отримають доступ до важелів державного управління», – пояснив Кучма. Він виразив сподівання, що такі політичні сили з’являться, а, можливо, й об’єднаються. На думку другого президента, їх сьогодні об’єднують «спільні цілі і зусилля».

Нагадаємо, другий президент України (1994-2005 рр.) Леонід Кучма переконаний, що передбачити результат повоєнних виборів в Україні наразі неможливо, проте шанси нинішнього глави держави Володимира Зеленського бути повторно переобраним главою держави високі.

Також Кучма назвав вчинок Зеленського, після якого Путін вирішив йти війною на Київ. За його словами, війна проти України не була єдиним сценарієм для російського диктатора Володимира Путіна. Він розглядав і більш легкі способи захопити нашу країну. Однак удар по структурах проросійського політика й олігарха Віктора Медведчука в лютому 2021 року став вирішальним кроком українського керівництва, після якого Путін зрозумів, що взяти Київ голіруч йому не вдасться. 

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Теги: вибори війна путін Леонід Кучма політика президент

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