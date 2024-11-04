Канада відправила Україні систему ППО Nasams

Система протиповітряної оборони має надійти в Україну до кінця поточного року

Канада повідомила про відправлення першої замовленої для України системи протиповітряної оборони Nasams. Вона має надійти до нашої країни до кінця поточного року. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Як зазначив український лідер, він провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

«Вдячний Джастіну Трюдо, його команді та всім залученим за успішно проведену тематичну конференцію за четвертим пунктом формули миру «Звільнення полонених і депортованих осіб», що відбулася в Монреалі 30–31 жовтня. Наступним етапом має стати підготовка підсумкового документа – плану миру – за результатами всіх тематичних конференцій», – сказав Зеленський.

За словами очільник України, прем’єр Канади підтвердив підтримку українського плану перемоги.

«Обговорили подальшу співпрацю щодо організації другого Саміту миру та залучення до цієї роботи країн Глобального Півдня.Говорили й про подальшу оборонну підтримку України, ситуацію на полі бою, зокрема залучення до війни Північної Кореї. Скоординували співпрацю в межах канадського головування у G7 наступного року», – наголосив президент.

Нагадаємо, The Wall Street Journal повідомила, що Пентагон посилює занепокоєння через можливий дефіцит ракет для систем ППО, оскільки їх витрачають значно швидше, ніж встигають виробляти. Через повномасштабне російське вторгнення, війну на Близькому Сході та місію захисту суден у Червоному морі від бойовиків-хуситів американські запаси ракет-перехоплювачів почали швидко вичерпуватися.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський запросив у союзників далекобійні ракети Tomahawk у секретній частині плану перемоги.