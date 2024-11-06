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Вибори в США: кого підтримав ключовий штат Пенсильванія

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Вибори в США: кого підтримав ключовий штат Пенсильванія
Загалом у Трампа зараз 267 голосів виборників, тоді як для перемоги у виборах потрібно 270
фото: Reuters

За республіканця проголосували 19 виборників штату

Пенсильванія, яка належить до «хитких» штатів, віддала свої голоси на виборах президента США за республіканця Дональда Трампа. Про це повідомляє Associated Press.

У Пенсильванії вже підраховано 95% бюлетенів. За Дональда Трампа в цьому штаті віддано 50,9% голосів, за кандидатку від Демократичногї партії Камалу Гарріс – 48,2% голосів.

Вибори в США: кого підтримав ключовий штат Пенсильванія фото 1
скріншот із сайту AP

За республіканця проголосували 19 виборників штату, тож загалом у Трампа зараз 267 голосів, тоді як для перемоги у виборах потрібно 270. Для порівняння, у демократки Камали Гарріс лише 214 голосів виборників. 

Нагадаємо, кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив про свою перемогу на американських виборах. Таке оголошення він зробив під час виступу перед виборцями у Вест-Палм-Біч, штат Флорида. Також Трамп назвав перемогу в Пенсільванії ключем до успіху на виборах.

До слова, Трамп отримав 16 голосів виборників у Джорджії. Перед цим він отримав найбільше прихильності виборців у «хиткому» штаті Північна Кароліна (також 16 голосів виборників). 

Зазначимо, вибори у США відбуваються у два етапи. 5 листопада відбулося загальнонаціональне голосування, а 17 грудня пройде голосування виборців, які представляють кожен із 50 штатів та округ Колумбія. Голоси виборців будуть передані до Конгресу США для підрахунку 6 січня 2025 року. Для перемоги кандидатам необхідно набрати щонайменше 270 голосів виборців.

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Теги: США Дональд Трамп вибори у США Камала Гарріс

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