Вибори в США: кого підтримав ключовий штат Пенсильванія

Загалом у Трампа зараз 267 голосів виборників, тоді як для перемоги у виборах потрібно 270

За республіканця проголосували 19 виборників штату

Пенсильванія, яка належить до «хитких» штатів, віддала свої голоси на виборах президента США за республіканця Дональда Трампа. Про це повідомляє Associated Press.

У Пенсильванії вже підраховано 95% бюлетенів. За Дональда Трампа в цьому штаті віддано 50,9% голосів, за кандидатку від Демократичногї партії Камалу Гарріс – 48,2% голосів.

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За республіканця проголосували 19 виборників штату, тож загалом у Трампа зараз 267 голосів, тоді як для перемоги у виборах потрібно 270. Для порівняння, у демократки Камали Гарріс лише 214 голосів виборників.

Нагадаємо, кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив про свою перемогу на американських виборах. Таке оголошення він зробив під час виступу перед виборцями у Вест-Палм-Біч, штат Флорида. Також Трамп назвав перемогу в Пенсільванії ключем до успіху на виборах.

До слова, Трамп отримав 16 голосів виборників у Джорджії. Перед цим він отримав найбільше прихильності виборців у «хиткому» штаті Північна Кароліна (також 16 голосів виборників).

Зазначимо, вибори у США відбуваються у два етапи. 5 листопада відбулося загальнонаціональне голосування, а 17 грудня пройде голосування виборців, які представляють кожен із 50 штатів та округ Колумбія. Голоси виборців будуть передані до Конгресу США для підрахунку 6 січня 2025 року. Для перемоги кандидатам необхідно набрати щонайменше 270 голосів виборців.