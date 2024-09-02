Трамп заявив, що мав «повне право» втручатися у президентські вибори 2020 року

Дональд Трамп виступає під час передвиборчого заходу в Alro Steel 29 серпня 2024 року в Поттервіллі, штат Мічиган

Трамп: «Хто таке чув – вас звинувачують у втручанні в президентські вибори, де ви маєте повне право це робити»

Колишній президент Дональд Трамп та кандидат на посаду очільника Білого дому від Республіканської партії заявив, що він мав «повне право» втручатися у президентські вибори 2020 року. Про це пише CNN.

«Це таке божевілля, що мої рейтинги зростають. Хто таке чув – вас звинувачують у втручанні в президентські вибори, де ви маєте повне право це робити – вас звинувачують, і ваші рейтинги зростають», – сказав Трамп в інтерв'ю Fox News.

Нагадаємо, спеціальний радник Джек Сміт подав новий обвинувальний акт у рамках розслідування ймовірних спроб колишнього президента та його союзників скасувати вибори 2020 року. Там залишаються початкові чотири звинувачення проти Трампа, але зміщується акцент на його роль як політичного кандидата, який прагне переобрання, а не як чинного президента.

Також повідомлялося, що Дональд Трамп намагається утримати увагу ЗМІ на собі під час посилення конкуренції з кандидатом від демократів Камалою Гарріс. Протягом чотирьох днів Національного з'їзду Демократичної партії (19-22 серпня) Трамп організовував власні заходи по всій країні, щоб відволікти увагу від Гарріс.

До слова, кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп під час мітингу у Пенсильванії виступив за покращення відносин із Росією. Із трибуни він заявив, що ладнати з країною-агресором – «розумно».