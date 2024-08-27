Кеннеді-молодший пояснив, яку хоче посаду за президентства Трампа

Кеннеді-молодший заявив, що хоче стати директором ЦРУ





Незалежний кандидат у президенти США Роберт Кеннеді-молодший, який припинив свою передвиборчу кампанію, заявив, що погодився б очолити ЦРУ (Центральне розвідувальне управління) в адміністрації Дональда Трампа, якщо той здобуде перемогу на виборах. Про це пише The Wrap.

Раніше Кеннеді-молодший раніше заявив, що, ймовірно, припиняє свою кампанію на користь Трампа.

«Так, я став би (директором управління), але я б ніколи не отримав схвалення Сенату», – відповів Кеннеді-молодший на відповідне запитання журналіста Такера Карлсона, який поставив під час інтерв'ю.

Кеннеді-молодший при цьому висловив упевненість, що навряд чи очолив би керівництво через «дуже, дуже впливових» комітетів у Конгресі.

«Я був би дуже, дуже небезпечний для цих комітетів», – сказав він.

Нагадаємо, Дональд Трамп у разі перемоги на виборах готовий надати посаду у своїй адміністрації незалежному кандидату Роберту Кеннеді, якщо той зніме свою кандидатуру з перегонів. Можливість партнерства між Трампом і Кеннеді обговорюється вже кілька тижнів, оскільки обидва кандидати звертаються до схожих груп виборців.