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Трамп отримав нове обвинувачення у справі про втручання у вибори

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Трамп отримав нове обвинувачення у справі про втручання у вибори
У акті є чотири пункти звинувачення, пов'язані зі спробами Трампа незаконно вплинути на результати виборів
фото: Reuters

Дональд Трамп, коментуючи перегляд справи, назвав дії спецпрокурора спробою відвернути увагу виборців

Спеціальний прокурор Джек Сміт представив новий обвинувальний акт проти колишнього президента США Дональда Трампа щодо його спроб скасувати президентські вибори 2020 року. Про це пише CNN.

В обвинувальному акті зазначається, що Дональд Трамп протягом двох місяців після виборів поширював неправдиві твердження про те, що результати були сфальсифіковані, а він переміг. Усього йдеться про чотири пункти звинувачення, пов'язані зі спробами незаконно вплинути на результати голосування.

У попередній версії висувалися ті ж звинувачення. Також акт включав твердження про те, що Трамп намагався залучити Міністерство юстиції до його невдалої спроби скасувати свою поразку на виборах, у тому числі шляхом проведення фіктивних розслідувань і неправдивого повідомлення штатів про виявлення значного шахрайства.

У новій версії Трампа згадано як «кандидата в президенти», а не як президента (з урахуванням рішення про частковий імунітет). 

Дональд Трамп, коментуючи перегляд справи, назвав дії спецпрокурора спробою відвернути увагу виборців.

«Це лише спроба втрутитися у вибори і відвернути американський народ від катастроф, які Камала Гарріс накликала на нашу країну», – написав він у соцмережі Truth Social.

Зазначимо, проти Дональда Трампа розглядаються кілька кримінальних справ, зокрема щодо штурму Капітолію в 2021 році, неналежного зберігання секретних документів та фальсифікацій, пов'язаних із приховуванням виплат порноакторці Стормі Деніелс.

Нагадаємо, у липні 2024 року Верховний суд США ухвалив, що колишні президенти країни мають значний імунітет від судового переслідування за дії, вчинені під час їхнього перебування на посаді. Однак імунітет не поширюється на дії, вчинені ними в особистій якості. 

Як повідомлялося, федеральна суддя відмовилася закрити справу проти колишнього президента Трампа про підрив федеральних виборів за його клопотанням, що його нібито переслідують несправедливо і упереджено.

До слова, кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп намагається утримати увагу ЗМІ на собі під час посилення конкуренції з кандидатом від демократів Камалою Гарріс. Протягом чотирьох днів Національного з'їзду Демократичної партії (19-22 серпня) Трамп організовував власні заходи по всій країні, щоб відволікти увагу від Гарріс.

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Теги: США Дональд Трамп суддя вибори у США

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