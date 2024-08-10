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Авіакатастрофа в Бразилії: загинули всі 61 особа на борту

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Авіакатастрофа в Бразилії: загинули всі 61 особа на борту
Авіакомпанія заявила, що загинули всі люди, які були на борту цього регіонального турбогвинтового літака
фото з відкритих джерел

Всі пасажири літака загинули

Вчора, близько 13:30 за місцевим часом, регіональний турбогвинтовий літак авіакомпанії Voepass, що летів з Каскавели до Сан-Паулу, зазнав катастрофи. Літак, який виконував регулярний рейс між цими містами, розбився поблизу міста Віньедо, розташованого приблизно за 80 кілометрів на північний захід від Сан-Паулу. Про це повідомляє  Reuters.

За попередніми даними, на борту перебували 62 особи, але згодом з'ясувалося, що один пасажир спізнився на рейс. Таким чином, остаточна кількість загиблих становить 61 особа: 57 пасажирів та 4 члени екіпажу.

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва висловив глибокі співчуття родинам та близьким загиблих. Він зазначив, що вся країна сумує через цю жахливу втрату.

Наразі причини катастрофи залишаються невідомими. Бразильська влада проводить ретельне розслідування, і важливим кроком у цьому напрямку стало виявлення «чорної скриньки» літака. Цей пристрій реєструє розмови в кабіні пілотів та дані польоту, що може пролити світло на обставини трагедії.

Voepass, четверта за величиною авіакомпанія Бразилії, висловила глибокий жаль з приводу катастрофи та заявила, що наразі не може надати додаткову інформацію про її причини. Компанія співпрацює з владою у розслідуванні та обіцяє надати всю необхідну допомогу родинам загиблих.

Ця авіакатастрофа стала однією з найбільших трагедій в історії бразильської авіації. Вона знову нагадала про важливість безпеки польотів та необхідність постійного вдосконалення технологій та процедур, щоб запобігти подібним катастрофам у майбутньому.
 
 Нагадаємо, у Бразилії розбився пасажирський літак: на борту перебували понад 60 людей.

До слова, у Підмосков'ї в Коломенському районі впав пасажирський літак Sukhoi Superjet 100.

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Теги: влада розслідування літак авіакатастрофа росія

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