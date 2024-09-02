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З'їзд партії не допоміг Гарріс істотно відірватися від Трампа

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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З'їзд партії не допоміг Гарріс істотно відірватися від Трампа
фото: CNN

Гарріс випереджає Трампа на чотири відсотки – 50% проти 46% серед усіх дорослих і зареєстрованих виборців

Кандидатка у президенти США Камала Гарріс не отримала суттєвого приросту рейтингу після Національного з'їзду Демократичної партії і лише на кілька пунктів випереджає свого опонента Дональда Трампа. Про це пише The Hill з посиланням на опитування ABC News/Ipsos.

Гарріс випереджає Трампа на чотири відсотки – 50% проти 46% серед усіх дорослих і зареєстрованих виборців. Водночас, щодо ймовірних виборців, то Гарріс випереджає Трампа з різницею 52% до 46%.

Натомість, зазначили соціологи, Гарріс збільшила гендерний розрив. Віцепрезидентка випередила Трампа на 13 пунктів серед жінок – 54% до 41%, тоді як Трамп випередив на п'ять пунктів серед чоловіків – 51% до 46%. До з'їзду Гарріс випереджала Трампа на шість пунктів серед жінок.

Віцепрезидентка також мала кращі показники електорату в оцінці виборчої кампанії. Згідно з опитуванням, 56% американців заявили, що вона відмінно або добре провела свою кампанію. Близько 41% сказали те ж саме про Трампа, в той час як більшість мали більш негативну думку про кампанію.

Водночас, Трамп випередив Гарріс на вісім пунктів за рівнем довіри у ключових питаннях, зокрема економіку та інфляцію. Також він випередив Гарріс на 9% у темі врегулювання ситуації на кордоні США та Мексики.

За даними опитування, люди вважають віце-президента більш надійним за Трампа, коли йдеться про захист американської демократії та призначень до Верховного суду.

Раніше повідомлялося, що кандидатка в президенти США від демократів Камала Гарріс випереджає кандидата від республіканців Дональда Трампа в опитуванні серед виборців.

До слова, деякі республіканці, включаючи стратегів і донорів, починають сумніватися в здатності Дональда Трампа виграти президентські вибори у США й повернутися в Білий дім. Дехто з них хвилюється, що Трамп втратив свою популярність і підтримку, яку важко буде відновити.

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Теги: президент Камала Гарріс Дональд Трамп вибори у США США

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