Наступ на Курщину: Банкова назвала головні політичні завдання

За словами Подоляка у наступі на Курщину головне завдання захистити українське прикордоння від обстрілів і показати росіянам некомпетентність кремлівського режиму

Михайло Подоляк: «Україна веде оборонну війну, видавлюючи російську артилерію на необхідну відстань, щоб її не можна було використовувати по цивільному населенню»

Україна не готова коментувати військову мету наступу на Курщину, утім політичні мотиви не приховує. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю «Медузі».

Головне завдання захистити українське прикордоння від обстрілів і показати росіянам некомпетентність кремлівського режиму.

«Військові цілі може коментувати лише військове командування. Звичайно, публічно про це ніхто не говоритиме під час самої операції. Це недоцільно, тому що ефект несподіванки і такого стрімкого проникнення на територію Росії продовжує позначатися і приносить потрібні нам результати», – уточнив Подоляк.

Радник Банкової зазначив, що про політичні цілі готовий говорити відкрито. «Перша – Україна веде оборонну війну, видавлюючи російську артилерію на необхідну відстань, щоб її не можна було використовувати по цивільному населенню», – пояснює він.

Другим «політичним» завданням Подоляк вважає перерізання логістичних маршрутів, якими Росія підвозить резерви по всій лінії фронту.

«Україна не ставить перед собою мету окупувати цю територію, а веде війну саме в рамках оборони і руйнує тільки військові об'єкти. Соціальні об'єкти залишаються під контролем Російської Федерації - для України вони не становлять жодної цінності», – підкреслив він.

Третє завдання, за словами радника глави Банкової, полягає в тому, щоб «показати неспроможність» російського цивільного і військового керівництва.

«Вони не можуть зрозуміти, що відбувається, не здатні на швидкі ефективні рішення і своїми діями ще раз доводять, що слабо керують ситуацією. У цьому сенсі мало що змінилося з часів вагнерівського походу 2023 року. Відповідно, для наших партнерів має бути очевидно, що Росія не настільки сильна, щоб контролювати внутрішні ризики, які поступово наростають через війну», – заявив Подоляк.

Четверта політична мета операції, за версією радника глави Офісу президента, полягає в тому, щоб перенести війну на територію самої Росії.

«При вході в Курську область ми побачили, наскільки шоковані люди: вони живуть в іншій реальності. Їм здається, що війна вже йде мало не на території країн Європи, а в них жодних ризиків немає. Зараз вони бачать зовсім іншу ситуацію. Звичайно, все це матиме важкі соціальні наслідки для Росії. Можливо, нарешті почнеться якась дискусія про те, що це за війна і до яких наслідків вона призведе», – зазначив Подоляк.

При цьому він запевнив, що Україна не має наміру «засновувати якісь окупаційні адміністрації» в Курській області, як це робить Росія на захоплених українських територіях.

«Це велика операція зі знищення військових об'єктів по всій Курській області. Ми не ставимо перед собою цілі, які ставить перед собою Росія, коли заходить на територію, проводить окупаційні дії, створює окупаційні адміністрації. Україна збирається знищувати військові об'єкти і не має наміру створювати жодних окупаційних адміністрацій. Гуманітарні коридори мають працювати в повному обсязі відповідно до міжнародних правил ведення війни – і когось можуть евакуювати на територію Росії», – наголосив Подоляк.

Нагадаємо, за минулу добу українські війська просунулися на Курському напрямку від 1 до 3 км. Також стало відомо, що винищувач Повітряних сил ЗСУ вперше вдарив по позиціях росіян у Курській області. Український Су-27 атакував командний пункт росіян у селищі Тьоткіне за кілька кілометрів на північ від лінії фронту.

Як повідомлялося, Україна готувала наступ на Курську область Росії у надзвичайній секретності. Офіцери дізналися деталі лише за три дні до початку операції.

До слова, Росія почала виводити частину своїх військ з території України у відповідь на вторгнення українських сил до Курської області. Зокрема, країни заходу поступово позбуваються страху перед російським диктатором Володимиром Путіним через операцію ЗСУ в Курській області, а так звані «червоні лінії» диктатора більше не працюють.

Раніше Головне управління розвідки підтвердило знищення Су-34 та складу бойового комплекту під час вибухів на аеродромі «Морозовськ» у РФ.

До слова, через заборону США застосовувати далекобійну зброю по РФ українські воїни не змогли ним скористатися, а тому втратили шанс одночасно знищити десятки російських літаків Су-34.