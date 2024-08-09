Сили оборони впродовж трьох днів активно наповнюють обмінний фонд – Зеленський

За словами Зеленського, українські воїни результативно беруть російських загарбників у полон

Українські захисники впродовж трьох днів все частіше беруть в полон російських окупантів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

Зокрема, президент подякував воїнам за наповнення українського обмінного фонду.

«Пишаюся всіма нашими бойовими бригадами! І окремо я хочу подякувати тим нашим воїнам та нашим підрозділам, які забезпечують поповнення обмінного фонду – беруть окупанта в полон і цим допомагають звільняти наших людей із російського полону. Це надзвичайно важливо та за минулі три доби – особливо результативно», – наголосив він.

Зеленський наголосив, що Україна має повернути свободу всім своїм людям, які зараз перебувають у російській неволі.

Нагадаємо, в мережі останнім часом все частіше з'являються відео, де українські військові беруть в полон російських окупантів.

Як повідомлялося, російські загарбники утримують в полоні понад 14 тис. цивільних українців.

До слова, російські окупанти катують українських військовополонених, починаючи з перших допитів. При цьому практика тортур у російському полоні є «широко поширеною і систематичною».