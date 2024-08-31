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Трамп зробив неоднозначну заяву про відносини з Росією

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Трамп зробив неоднозначну заяву про відносини з Росією
Трамп під час мітингу у Пенсильванії зробив неоднозначну заяву
фото з відкритих джерел

«Ладнати з цими людьми – це добре, а не погано. Це розумно», - сказав кандидат у президенти США

Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп під час мітингу у Пенсильванії виступив за покращення відносин із Росією. Із трибуни він заявив, що ладнати з країною-агресором – «розумно».

«Ладнати з Росією – це добре, а не погано, запам'ятайте. Ладнати з цими людьми – це добре, а не погано. Це розумно», – заявив кандидат у президенти США.

Раніше популярний шведський гурт ABBA звернувся до кандидата в президенти США Дональда Трампа з вимогою не використовувати їхні пісні у передвиборчій кампанії. 

Нагадаємо, деякі республіканці, включаючи стратегів і донорів, починають сумніватися в здатності Дональда Трампа виграти президентські вибори у США й повернутися в Білий дім. Дехто з них хвилюється, що Трамп втратив свою популярність і підтримку, яку важко буде відновити.

До слова, віцепрезидентка США Камала Гарріс офіційно прийняла номінацію від Демократичної партії на пост президента під час останнього дня національного з'їзду в Чикаго. Її промова стала кульмінаційним моментом заходу, де вона підкреслила своє бачення президентства, критикуючи політику Дональда Трампа і зобов'язуючись підтримувати середній клас. Також Гарріс у своїй промові запевнила, що буде підримувати Україну.

 

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Теги: США Камала Гарріс партії Дональд Трамп вибори

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