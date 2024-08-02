Головна Світ Політика
search button user button menu button

ЄС створив спецгрупу чиновників на випадок повернення Трампа до влади – FT

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
ЄС створив спецгрупу чиновників на випадок повернення Трампа до влади – FT
Брюссель занепокоєний, що Трамп може запровадити болючі тарифи на експорт ЄС та припинити підтримку України
фото з відкритих джерел

На тлі виборів у США високопосадовці ЄС намагаються налагодити контакти з людьми, близькими до Камали Гарріс і Дональда Трампа

Європейська комісія створила спеціальну групу для підготовки до можливого повернення Дональда Трампа в Білий дім. Команда була сформована офісом генерального секретаря Єврокомісії Ілзе Юхансоне і охоплює невелику кількість чиновників, які представляють ключові директорати з торгівлі, конкуренції та зовнішніх зносин. Про це повідомляє Financial Times.

Зокрема, група розробляє стратегію на випадок різкої зміни позиції Вашингтона з питань вільної торгівлі та підтримки України.

Троє обізнаних джерел повідомили, що група також оцінює вплив можливого президентства Камали Гарріс і готується до змін у політиці після виборів у США в листопаді. Один зі співрозмовників зазначив: «Йдеться про те, щоб з'ясувати, якими можуть бути наслідки в будь-якому випадку».

Брюссель занепокоєний, що Трамп може запровадити болючі тарифи на експорт ЄС, припинити підтримку України та примусити Київ до згоди з умовами Москви щодо припинення війни. Європейські союзники стурбовані погрозами Дональда Трампа вивести США з НАТО або підірвати положення про взаємну оборону для країн, які, на його думку, недостатньо витрачають на оборону.

Комітет ЄС планує активізувати роботу у вересні і розширити взаємодію з урядами країн-членів для оцінки потенційної вразливості ЄС і способів пом'якшення негативних наслідків. Особливу увагу буде приділено розробці планів комунікації на випадок серйозних змін у політиці США, таких, як необхідність для платників податків ЄС збільшити внесок в оборону України.

Єврокомісія заявила про підготовку до виборів у США і розглядає всі можливі сценарії, підтверджуючи прихильність до тісного партнерства зі США.

Міністерство закордонних справ Німеччини також створило аналогічну групу для підготовки до можливого другого президентства Трампа, повідомили чиновники Financial Times.

На тлі виборів у США високопосадовці ЄС намагаються налагодити контакти з людьми, близькими до Камали Гарріс і Дональда Трампа, включно з колишнім економічним радником Майком Пайлом і радником із національної безпеки Філом Гордоном.

Для Брюсселя президентство Гарріс не обов'язково означатиме повну спадкоємність із Байденом, особливо в питанні допомоги Україні. Обіцянки Трампа негайно припинити війну можуть вплинути на громадську думку в США про конфлікт, навіть якщо він програє вибори.

Основне питання для комітету ЄС полягає в тому, що повернення Трампа може означати для економіки Європи.

Раніше стало відомо, що Європейський Союз розробляє двоетапну торговельну стратегію для роботи з Дональдом Трампом, у разі його перемоги на виборах у США.

Нагадаємо, Камала Гарріс, яка незабаром має стати кандидаткою в президенти США від Демократичної партії випередила республіканця Дональда Трампа на 1% за рівнем підтримки серед виборців.

Як повідомлялося, Дональд Трамп виявив готовність до передвиборчих дебатів із віцепрезиденткою США Камалою Гарріс. Колишній очільник Білого дому також назвав свого опонента легким суперником.

Читайте також: 

Теги: вибори у США Дональд Трамп Камала Гарріс Єврокомісія Європейський союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Першим з борту літака зійшов Пол Вілан
До США прибули американці, звільнені в рамках обміну з РФ
Сьогодні, 07:32
Директор ФБР має сумніви щодо того чи саме куля поранила Трампа
Трампа під час замаху поранила не куля? Директор ФБР зробив припущення
25 липня, 20:20
Штаб Трампа подав скаргу через передачу грошей від фонду Байдена до Гарріс
Штаб Трампа подав скаргу через передачу грошей від фонду Байдена до Гарріс
24 липня, 04:17
Трамп отримав поранення під час передвиборчого мітингу в Пенсильванії
Замах на Трампа. Очільниця Секретної служби США подала у відставку
23 липня, 17:58
Очікується, що завдяки допомозі Вірменія зможе брати участь в місіях та операціях під проводом ЄС
Євросоюз уперше в історії надасть Вірменії військову допомогу
22 липня, 15:31
Світові ЗМІ зосереджуються на політичних баталіях у США та Європі
Світова політика суттєво активізувалася. До чого тут Україна?
19 липня, 15:51
Демократична партія не має механізму, який дозволяє зняти Байдена як кандидата
Демократична партія США відклала висунення Байдена кандидатом у президенти
18 липня, 02:51
Трамп повинен офіційно прийняти висунення від партії у своєму зверненні в прайм-тайм у четвер
Республіканці висунули Трампа кандидатом в президенти США
15 липня, 22:51
Орбан навідався в Москву, щоб зустрітися з Путіним
Глава Єврокомісії прокоментувала поїздку Орбана до Путіна
5 липня, 14:36

Політика

Спрощення в'їзду для росіян та білорусів: Євросоюз чекає пояснень від Угорщини
Спрощення в'їзду для росіян та білорусів: Євросоюз чекає пояснень від Угорщини
Обмін ув'язненими пройшов без взаємодії з Путіним – Білий дім
Обмін ув'язненими пройшов без взаємодії з Путіним – Білий дім
ЄС створив спецгрупу чиновників на випадок повернення Трампа до влади – FT
ЄС створив спецгрупу чиновників на випадок повернення Трампа до влади – FT
Масштабний обмін ув’язнених між Заходом та Росією: з'явилися нові деталі
Масштабний обмін ув’язнених між Заходом та Росією: з'явилися нові деталі
Застосування ядерної зброї: Китай дав обіцянку
Застосування ядерної зброї: Китай дав обіцянку
Вибори у Венесуелі. США зробили заяву
Вибори у Венесуелі. США зробили заяву

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
32K
Донька Ірини Фаріон розповіла про долю квартири її матері
27K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 серпня: ситуація на фронті
21K
Олімпійська чемпіонка Подкопаєва заявила, що українських гімнастів засудили у Парижі
8450
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
6346
Стало відомо, скільки винищувачів F-16 прибуло в Україну
6283
Три українських міста потрапили до найдорожих у Європі: список

Новини

Атака на Крим та вибухи у Курську: головне за ніч
Сьогодні, 06:36
Окупація села на Донеччині, перемога «Динамо» у Лізі чемпіонів: головне за ніч
Вчора, 06:35
ВАКС зобов’язав НАБУ перевірити причетність Кудрицького до виведення з «Укренерго» 716 млн грн
31 липня, 17:50
Як українські митці підкорили британців у Лондоні
31 липня, 16:59
Залужний відвідав концерт у Лондоні (фото)
31 липня, 14:24
Масована атака на Київ, пожежа в Курській області: головне за ніч
31 липня, 07:00

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua