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В ОАЕ з'явиться хмарочос під брендом Дональда Трампа

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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В ОАЕ з'явиться хмарочос під брендом Дональда Трампа
DarGlobal запустила спільно з Trump Organization низку проєктів у Саудівській Аравії, Омані та Катарі.
фото із відкритих джерел

У Дубаї збудують хмарочос із найвищим відкритим басейном у світі

Компанія-забудовник DarGlobal та Trump Organization оголосили про запуск проєкту хмарочоса під брендом президента США Дональда Трампа у Дубаї. Про це пише Hotel Management Network з посиланням на пресреліз DarGlobal, повідомляє «Главком».

Раніше DarGlobal запустила спільно з Trump Organization низку проєктів у Саудівській Аравії, Омані та Катарі.  

Згідно із пресрелізом, це перший на Близькому Сході проєкт хмарочоса з резиденціями та готелем під брендом Trump International Hotel & Tower, і проєкт наголошує на «впевненості учасників у довгостроковому потенціалі зростання регіону».

У пресрелізі також зазначається, що висота хмарочоса складе 350 метрів, і він буде розташований на головному шосе Дубая Sheikh Zayed Road. У будівлі планують облаштувати найвищий відкритий басейн у світі. Завершення будівництва заплановане на грудень 2031 року.

Раніше стало відомо, що Об'єднані Арабські Емірати мають намір використати штучний інтелект для створення нових законів та оновлення чинного законодавства. Це найбільш амбітний проєкт такого типу у світі. 

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Теги: Дональд Трамп ОАЕ басейн

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