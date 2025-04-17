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Обстріл Сум. Зеленський прокоментував заяву Трампа, яка обурила українців

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Обстріл Сум. Зеленський прокоментував заяву Трампа, яка обурила українців
Зеленський: «Це неможна називати помилкою»
колаж: glavcom.ua

Зеленський підкреслив, що декілька ударів прийшлися по центру міста, а начиння ракет було осколковим.

М'яка реакція адміністрації президента США є продовженням нинішньої політики США. Вони вважають, що таким чином досягнуть миру. Про це заявив президент Володимир Зеленський на прохання прокоментувати реакцію президента США на обстріл росіянами міста Суми. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

«Це неможна називати помилкою», – зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що декілька ударів прийшлися по центру міста, причому начиння ракет було осколковим, тобто для знищення максимальної кількості живої сили.

«Була реакція Держсекретаря Рубіо. Ми вдячні за неї. Було більше реакцій від європейських держав. Ми їм також вдячні», – сказав президент.

Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що йому сказали, що Росія «зробила помилку», коли вдарила по місту Суми у Вербну неділю.

«Я думаю, що це було жахливо. І мені сказали, що вони зробили помилку. Але я думаю, що це жахлива річ. Я думаю, що вся війна – це жахлива річ. Я вважаю, що розв'язання цієї війни є зловживанням владою. Якби я був президентом, ця країна ніколи б не дозволила розпочати цю війну. Ця війна – це ганьба», – заявив тоді Трамп.

Нагадаємо, уранці 13 квітня росіяни атакували Суми балістикою. Унаслідок ракетного удару в місті десятки загиблих і більше ста людей постраждали, також були руйнування. 

Також, Сполучені Штати заявили країнам «Групи семи», що вони не підтримають спільний документ із засудженням російського удару по Сумах 13 квітня, оскільки хочуть продовжувати перемовини з Кремлем.

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Теги: Суми Володимир Зеленський Дональд Трамп США

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