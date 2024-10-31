Лавров заявив, що Росії «не підходить нічия» у війні проти України

Сказане Лукашенком міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову не сподобались

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що війна Росії проти України може завершитися «внічию» та вкотре заговорив про те, що «сторони конфлікту мають сісти за стіл переговорів». Про це він заявив у четвер, 31 жовтня, на міжнародній конференції з євразійської безпеки у Мінську, повідомляє пропагандистське видання «Интерфакс».

«Останні мої контакти з розумними представниками «цивілізованого Заходу» свідчать про те, що у нас намітився певний крен. Захід нарешті зрозумів, що потрібно домовлятися в Україні. Можливо бути нічиїй, якщо сьогодні. Я так по-спортивному кажу», – заявив білоруський диктатор.

Сказане Лукашенком міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову не сподобались, він заявив, що «нічия» його країні-агресору Росії не підходить.

«Нічия не зовсім відображає необхідність надійно забезпечити інтереси кожної сторони, в тому числі в загальноконтинентальному масштабі», – прокоментував Лавров висловлювання Лукашенка.

Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Кремль пропонує «життєздатний план завершення війни в Україні». Про це стало відомо з його інтерв’ю Newsweek від 7 жовтня. Він переконаний, що саме НАТО посіяло насіння війни десять років тому і продовжує розпалювати вогонь. За словами очільника російського МЗС, план передбачає поступки з боку України стосовно територій, зокрема йдеться про Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області, а також Крим. Окрім того, Київ має відмовитись від прагнення вступити в НАТО та провести «демілітаризацію та денацифікацію», а усі санкції проти РФ мають бути скасовані. Однак, з його слів, відновлення миру поки не входить у плани саме України. Російський чиновник нагадав, що президент Володимир Зеленський заборонив переговори з Москвою і рішення свого не скасовував.

Раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія «буде рада будь-яким ініціативам» для завершення війни в Україні від Дональда Трампа, якщо той стане президентом США. Серед іншого, Кремль хоче, щоб Трамп домігся скасування двох законів України. Про це Лавров сказав після зустрічі Трампа з українським президентом Володимиром Зеленським, цитує його російська служба BBC. За словами Лаврова, врегулювати війну можна, усунувши її «корінні причини»: вступ України до НАТО та так звані «утиски російськомовного населення».