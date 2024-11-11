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Трамп виставив ультиматум сенаторам-республіканцям

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Трамп виставив ультиматум сенаторам-республіканцям
Дональд Трамп готує масштабні зміни під час свого повернення до Білого дому
фото з відкритих джерел

За словами Трампа, будь-який республіканський сенатор, який прагне високої позиції в Сенаті, повинен погодитися на позачергові призначення

Новообраний президент США Дональд Трамп звернувся до сенаторів від Республіканської партії із закликом сприяти швидкому призначенню посадовців. Він наголосив на неприпустимості затягування цього процесу. Відповідний допис Трамп опублікував у X.

Майбутній президент США заявив, що будь-який республіканський сенатор, який прагне високої позиції в Сенаті, повинен погодитися на позачергові призначення.

«Іноді процес затвердження триває роками, і ми не можемо дозволити, щоб це повторилося. Необхідно, щоб усі посади були заповнені негайно!» ‒ написав він.

Трамп також додав, що жоден суддя не повинен бути затверджений у цей період, оскільки демократи нібито намагаються призначити своїх кандидатів на тлі внутрішньої боротьби серед республіканців за лідерство.

Позицію Трампа підтримав бізнесмен Ілон Маск, який у відповідь написав, що це питання є «дуже важливим» і що «іншого шляху немає».

Нагадаємо, у США ключову роль на політичній арені відіграють дві найбільші партії – Демократична та Республіканська. Вони традиційно здобувають більшість місць у Палаті представників і Сенаті після виборів. Такий розподіл сил визначає систему як фактично двопартійну, оскільки дві партії домінують у Конгресі та в уряді загалом.

Як повідомлялося, Дональд Трамп готує масштабні зміни під час свого повернення до Білого дому. Хоча Трамп часто уникав конкретики, за понад рік політичних виступів він окреслив широкий план, який поєднує традиційні консервативні підходи до податків, регулювання та культурних питань із більш популістським акцентом на торгівлі та зміні міжнародної ролі США. Цей план також передбачає скорочення зусиль федерального уряду у захисті громадянських прав і розширення президентських повноважень.

До слова, новообраного президента США Дональда Трампа після майбутньої інавгурації чекатиме значно менше обмежень, в порівнянні з його першим терміном у Білому домі. 

 

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Теги: Дональд Трамп вибори у США США

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