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У США спостерігачі працюватимуть на рекордній за 20 років кількості виборчих округів

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У США спостерігачі працюватимуть на рекордній за 20 років кількості виборчих округів
фото: Megan Varner for The Washington Post

У Техасі та Массачусетсі буде найбільша кількість виборчих дільниць, на яких будуть спостерігачі

Міністерство юстиції США на президентські вибори, які відбудуться 5 листопада, відправить своїх спостерігачів до 86 виборчих округів у 27 штатах. Таку рекордну кількість за 20 років пояснюють побоюваннями щодо «неправомірного партійного впливу та тиску на виборців». Про це повідомило Міністерство юстиції США, передає The Washington Post.

Спостерігачі будуть присутні в Каліфорнії, Флориді, Мериленді, Міссурі, Огайо та Вірджинії та «хитких» штатах. У Техасі та Массачусетсі буде найбільша кількість виборчих дільниць, на яких будуть спостерігачі, – по 8 у кожній.

З таким рішенням не погодилися республіканці у Флориді та Міссурі – штатах, які заборонили федеральним спостерігачам відвідувати виборчі дільниці під час проміжних виборів 2022 року, пише WP.

Наприклад, у Флориді держсекретар Корд Берд заявив, що заборонить федеральній владі заходити на виборчі дільниці в чотирьох округах свого штату – Бровард, Маямі-Дейд, Оранж і Оцеола. У листі до Міністерства юстиції Берд написав, що закон штату не дозволяє федеральним спостерігачам перебувати на виборчих дільницях.

За його словами, федеральний нагляд може підірвати довіру виборців, тому в цих округах його адміністрація направить своїх спостерігачів.

Державний секретар штату Міссурі Джей Ешкрофт заявив, що закон штату «суворо обмежує» доступ до виборчих дільниць. Тому він припустив, що федеральним чиновникам не дозволять спостерігати за виборчою дільницею в окрузі Сент-Луїс, який був у списку Мінʼюсту США.

Нагадаємо, у мережі з'явилося відео, на якому іммігрант із Гаїті заявляє, що йому нібито вдалося кілька разів проголосувати за Камалу Гарріс на президентських виборах у США. На історію відреагував держсекретар штату Джорджія Бред Раффенспергер, де начебто й сталася історія.

Варто зазначити, що відрив віцепрезидентки США Камали Гарріс від експрезидента Дональда Трампа скоротився на фінальному відрізку президентських перегонів у США. Демократка випередила республіканця на один відсотковий пункт – 44% проти 43%.

Як відомо, кандидат на посаду президента Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп і його кандидат на пост віцепрезидента Джей Ді Венс окреслили план щодо завершення війни в Україні. Так, Трамп планує переглянути Мінські угоди 2014 і 2015 років, які не змогли зупинити бойові дії на сході України. Один із радників колишнього президента заявив, що в цих угодах було окреслено план збереження територіальної цілісності України із закріпленням автономних зон, але умови так і не було реалізовано або приведено у виконання.

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Теги: історія вибори Мінські угоди Дональд Трамп Міністерство юстиції закон вибори у США Гаїті відео

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