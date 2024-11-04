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Остап Яриш Український журналіст, який з 2019 року працює в Сполучених Штатах Америки

Вибори у США. Будуть сюрпризи

glavcom.ua
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«Вашингтон готується до всіх можливих сценаріїв»
фото: reuters

Крім виборів президента, у вівторок обиратимуть Палату представників і Сенат

Вибори в США вже у вівторок. Видається, що переможця ми не дізнаємось тієї самої ночі, тож попереду буде насичений тиждень. А якщо дійде до оскарження результатів у деяких штатах (що цілком можливо), то історія може затягнутись і на довше. Яка картина станом на зараз:

Ситуація надто хитка, щоб робити якісь прогнози. Майже в усіх ключових штатах (Вісконсин, Мічиган, Пенсильванія, Арізона, Невада, Джорджія і Пн Кароліна), Гарріс і Трамп йдуть нога в ногу, тож переможця там зрештою можуть вирішити навіть кілька тисяч голосів.

Хоча можуть бути сюрпризи. На вихідних багатьох здивувало нове опитування, за яким Гарріс вибилась вперед у консервативному штаті Айова, де Трамп двічі здобував впевнену перемогу. Камала Гарріс наростила там підтримку серед жінок, зокрема через питання доступу до абортів та репродуктивної медицини.

В цілому виглядає, що на цих виборах жінки активізувались не лише в Айові – принаймні поки що. На ранньому голосуванні в ключових штатах їхня явка у середньому на 10% вища, ніж у чоловіків. Однак неясно, чи збережеться ця тенденція в день виборів. Соціологія вказує, що серед жінок більшу підтримку має Гарріс.

Щодо Трампа, то опитування у Айові він назвав фейковим і вказав на інші дані, які прогнозують йому перемогу. Перед цим він говорив про порушення в Пенсильванії - і про те, що вибори в штаті можуть бути сфабрикованими. Дехто звертає увагу на те, що таким чином Трамп може готувати ґрунт для потенційного оскарження результатів.

Крім виборів президента, у вівторок обиратимуть Палату представників і Сенат. Від цього залежатиме дуже багато, зокрема і для України. Безвідносно, хто займе Білий дім, втілювати обіцянки без підтримки Конгресу буде складно. Найбільша інтрига зараз – чи вдасться республіканцям повернути собі більшість у Сенаті.

Ми на Голос Америки Українською готуємо спеціальне висвітлення. У вівторок цілодобово покриваємо все основне – на Youtube, телебаченні, сайті і в соцмережах. Буде нічний спецефір із живим оновленням результатів, включеннями зі штабів Трампа і Гарріс, аналізом з Конгресу, Білого дому і ключових штатів. В середу продовжуємо. Детальніше про те, коли і де стежити, cкажу пізніше. Але запишіть до своїх планів вже зараз.

Тим часом Вашингтон готується до всіх можливих сценаріїв. Конгрес і Білий дім огороджують високими парканами. В центрі міста вітрини забивають дошками. Поліція відточує план дій на випадок заворушень. Нацгвардія теж напоготові. Попередні вибори тут памʼятають дуже добре. Як кажуть у США, buckle up.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: вибори у США США вибори президент

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