Противники Трампа чекають на помсту після його повернення до Білого дому – NYT

The New York Times: Стало зрозуміло, що Трамп переслідуватиме своїх ворогів

Опоненти обраного президента США Дональда Трампа чекають від нього кампанії відплати. Про це повідомив автор The New York Times Пітер Бейкер. За його словами, республіканець повертається до Білого дому «злим» та «ображеним».

«З поверненням Трампа до влади союзники та противники чекають на хвилю помсти. Через вісім років після своєї першої перемоги Трамп повертається до Білого дому злішим, скривдженим, що відкрито говорить про помсту. Він людина, яка дотримується принципу «око за око», і лютує від того, що з ним сталося за останні чотири роки», – написав Бейкер у своїй статті.

За інформацією видання, помста Трампа може бути пов'язана з численними розслідуваннями, звинуваченнями, судовими позовами, спрямованими проти нього. За даними джерел, частина радників республіканця закликає його до переслідування ворогів, інші наполягають на тому, щоб Трамп зосередився на політичній програмі.

Нагадаємо, Дональд Трамп уперше після перемоги на виборах поговорив із Володимиром Путіним. Він порадив російському президенту не загострювати війну в Україні і нагадав йому про значну військову присутність США в Європі.

За даними джерел, Трамп висловив зацікавленість у подальших розмовах, щоб обговорити «вирішення війни в Україні найближчим часом». Офіційно про розмову поки не повідомляла жодна зі сторін.