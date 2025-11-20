«Дайте мені залагодити чортову війну»: Трамп знову заговорив про розчарування у Путіні

Трамп знову висловив «розчарування» в Путіні через війну в Україні, попри таємний мирний план

Президент США Дональд Трамп вкотре публічно висловив своє розчарування у президенті Росії Володимирі Путіні через тривалу війну в Україні. Цю заяву американський лідер зробив під час виступу на інвестиційному форумі США – Саудівська Аравія. Про це пише «Главком» із посиланням на трансляцію заходу на YouTube каналі Білого дому.

Трамп, який раніше пишався хорошими стосунками з російським диктатором, зазначив, що це партнерство не допомогло швидко врегулювати війну.

Виступаючи перед аудиторією, Дональд Трамп похвалився, що вже врегулював вісім збройних конфліктів і наразі має намір покласти край ще одному, який раніше вважав «найлегшим».

«Я врегулював вісім бурхливих конфліктів, вісім воєн. Залишилася ще одна, ви знаєте, про яку мову. Я думав, що врегулювати її буде простіше, бо маю добрі стосунки з президентом Путіним. Але я справді розчарований у Путіні зараз, і він це знає», - сказав Трамп.

Серед конфліктів, вирішених за посередництва США, він назвав війну в Газі, конфлікти Індії та Пакистану, Руанди та ДР Конго, Вірменії та Азербайджану. За твердженням республіканця, в одній із телефонних розмов з ним Путін запропонував США допомогу у спробі досягти миру між Вірменією та Азербайджаном, на що Трамп відповів: «Не турбуйся про це, дайте мені залагодити чортову війну».

Ці висловлювання пролунали на тлі недавньої інформації про те, що адміністрація президента США активно працює над новим мирним планом щодо України.

До слова, президент США Дональд Трамп схвалив 28-пунктний план мирного урегулювання між Росією та Україною. Під час розробки цього плану протягом кількох тижнів брали участь спеціальний посланець Трампа Стів Віткофф, віцепрезидент Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо та зять президента Джаред Кушнер.

Раніше президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна від початку цього року підтримує всі рішучі кроки та лідерство президента США Дональда Трампа, «кожну сильну й справедливу пропозицію, щоб закінчити цю війну».