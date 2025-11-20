Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Дайте мені залагодити чортову війну»: Трамп знову заговорив про розчарування у Путіні

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
«Дайте мені залагодити чортову війну»: Трамп знову заговорив про розчарування у Путіні
Дональд Трамп знову заговорив про Путіна
Скріншот YouTube / The White House

Трамп знову висловив «розчарування» в Путіні через війну в Україні, попри таємний мирний план

Президент США Дональд Трамп вкотре публічно висловив своє розчарування у президенті Росії Володимирі Путіні через тривалу війну в Україні. Цю заяву американський лідер зробив під час виступу на інвестиційному форумі США – Саудівська Аравія. Про це пише «Главком» із посиланням на трансляцію заходу на YouTube каналі Білого дому.

Трамп, який раніше пишався хорошими стосунками з російським диктатором, зазначив, що це партнерство не допомогло швидко врегулювати війну.

Виступаючи перед аудиторією, Дональд Трамп похвалився, що вже врегулював вісім збройних конфліктів і наразі має намір покласти край ще одному, який раніше вважав «найлегшим».

«Я врегулював вісім бурхливих конфліктів, вісім воєн. Залишилася ще одна, ви знаєте, про яку мову. Я думав, що врегулювати її буде простіше, бо маю добрі стосунки з президентом Путіним. Але я справді розчарований у Путіні зараз, і він це знає», - сказав Трамп.

Серед конфліктів, вирішених за посередництва США, він назвав війну в Газі, конфлікти Індії та Пакистану, Руанди та ДР Конго, Вірменії та Азербайджану. За твердженням республіканця, в одній із телефонних розмов з ним Путін запропонував США допомогу у спробі досягти миру між Вірменією та Азербайджаном, на що Трамп відповів: «Не турбуйся про це, дайте мені залагодити чортову війну».

Ці висловлювання пролунали на тлі недавньої інформації про те, що адміністрація президента США активно працює над новим мирним планом щодо України.

До слова, президент США Дональд Трамп схвалив 28-пунктний план мирного урегулювання між Росією та Україною. Під час розробки цього плану протягом кількох тижнів брали участь спеціальний посланець Трампа Стів Віткофф, віцепрезидент Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо та зять президента Джаред Кушнер.

Раніше президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна від початку цього року підтримує всі рішучі кроки та лідерство президента США Дональда Трампа, «кожну сильну й справедливу пропозицію, щоб закінчити цю війну».

Читайте також:

Теги: війна путін Дональд Трамп Саудівська Аравія Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

МВФ рекомендував надати Митниці статус правоохоронного органу
МВФ рекомендував надати Митниці статус правоохоронного органу
ЄС розробляє альтернативний мирний план для України – WSJ
ЄС розробляє альтернативний мирний план для України – WSJ
«Перелік задоволення Путіна». ЄС розкритикував американський план завершення війни
«Перелік задоволення Путіна». ЄС розкритикував американський план завершення війни
Кремль зробив заяву про план США для завершення війни
Кремль зробив заяву про план США для завершення війни
«Мирний» план США. Sky News проаналізував, як Україна та ЄС нейтралізують Трампа
«Мирний» план США. Sky News проаналізував, як Україна та ЄС нейтралізують Трампа
Чехія виступила проти «мирного плану» Трампа для України
Чехія виступила проти «мирного плану» Трампа для України

Новини

Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Сьогодні, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua