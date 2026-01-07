Головна Світ Політика
Трамп заявив, що без нього Росія «захопила б всю Україну»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Трамп заявив, що без нього Росія «захопила б всю Україну»
Президент США знову згадав про те, що він нібито самотужки закінчив вісім воєн
фото: Getty Images

За словами американського лідера, і Росія, і Китай «бояться та поважають» США

Президент США Дональд Трамп заявив, що якби він не розпочав переговори про закінчення російсько-української війни, то Росія «зараз мала б всю Україну». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис американського лідера в соцмережі Truth Social.

Очільник Сполучених Штатів заявив, що він самотужки закінчив вісім воєн, наголосивши, що Норвегія «нерозумно» вирішила не давати йому Нобелівську премію миру.

«Але це не має значення! Важливо те, що я врятував мільйони життів. Росія і Китай не бояться НАТО без Сполучених Штатів, і я сумніваюся, що НАТО буде з нами, якщо ми дійсно потребуємо їх. Всім пощастило, що я відновив нашу армію під час мого першого періоду повноважень і продовжую це робити», – каже він.

Трамп наголосив, що США завжди будуть поруч з НАТО, навіть якщо альянс не буде поруч. Американський президент також підкреслив, що єдина країна, яку Китай і Росія бояться і поважають – це Сполучені Штати.

Трамп заявив, що без нього Росія «захопила б всю Україну» фото 1

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що оборонні компанії США пришвидшать виробництво зброї для забезпечення потреб союзників.

До слова, після успішного вивезення Ніколаса Мадуро з Венесуели в межах американської спецоперації, Державний департамент США розмістив на своїх офіційних ресурсах у мережі Х однозначне послання. У російськомовному акаунті відомства з'явилося чорно-біле зображення з прямим застереженням, у якому зазначається, що не варто «грати в ігри» з президентом Дональдом Трампом.

У пості наголошено, що американський лідер є «людиною справи», і тепер цей факт має стати очевидним для всіх.

Теги: росія НАТО Дональд Трамп

