Трамп схвалив 28-пунктний план врегулювання російсько-української війни – NBC

Україна не брала участі у формуванні цього мирного плану

Президент США Дональд Трамп схвалив 28-пунктний план мирного урегулювання між Росією та Україною. Про це NBC повідомив високопоставлений чиновник адміністрації США, пише «Главком».

Під час розробки цього плану протягом кількох тижнів брали участь спеціальний посланець Трампа Стів Віткофф, віцепрезидент Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо та зять президента Джаред Кушнер.

«План зосереджений на наданні обом сторонам гарантій безпеки для забезпечення тривалого миру», – зазначив чиновник, додаючи, що план містить те, чого Україна прагне і потребує для досягнення тривалого миру.

Однак деталі плану не були розкриті, і чиновник вказав, що він все ще перебуває на стадії переговорів із ключовими залученими сторонами.

За словами посадовців, план поки що потребує представлення українській стороні, а американська делегація в Києві обговорює важливі військові питання, зокрема стратегію протиповітряної оборони та картографування лінії фронту для сприяння можливому мирному процесу.

«Президент чітко заявив, що настав час припинити вбивства та укласти угоду про припинення війни. Президент Трамп вважає, що є шанс припинити цю безглузду війну, якщо буде проявлена гнучкість», – сказав представник Білого дому.

Також зазначено, що Україна не брала участі у формуванні цього мирного плану і лише поінформована про його загальні контури.

Раніше портал Axios повідомляв, що адміністрація Дональда Трампа таємно обговорює з Москвою новий план із 28 пунктів, спрямований на припинення війни в Україні.

Російський представник Дмитрієв заявив, що наприкінці жовтня він провів три дні в Маямі з посланцем Трампа Стівом Віткоффом, працюючи над розробкою цього плану. Дмитрієв висловив оптимізм, оскільки, за його словами, «позиція Росії дійсно почута».

Як повідомлялося, США пропонують план завершення війни, який включає зменшення чисельності української армії, відмову від окремих видів озброєння та поступки щодо Донбасу.