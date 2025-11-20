Головна Світ Політика
Трамп проведе зустріч з новообраним мером Нью-Йорка

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Трамп проведе зустріч з новообраним мером Нью-Йорка
Обраний мер Нью-Йорка (ліворуч) є затятим критиком президента США
колаж: abc7NY

Дональд Трамп та Зогран Мамдані проведуть першу зустріч після перемоги демократа на виборах у Нью-Йорку

Президент США Дональд Трамп у п’ятницю, 21 листопада, зустрінеться в Білому домі з новообраним мером Нью-Йорка Зограном Мамдані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Мамдані, який іменує себе «демократичним соціалістом», є жорстким критиком Трампа. Це буде перша зустріч політиків після перемоги кандидати від Демократичної партії на виборах у Нью-Йорку.

Протягом передвиборчої кампанії Трамп попереджав: якщо Мамдані стане мером, він обміркує відмову Нью-Йорку у федеральних коштах. Після виборів його адміністрація вже почала перегляд програм фінансування, що приносять місту вигоду, включно з інфраструктурними проєктами.

Нагадаємо, обраний мер Нью-Йорка Зохран Мамдані повідомив в інтерв'ю NBC, що збирається зателефонувати президенту Дональду Трампу до свого вступу на посаду. «Я зв'яжуся з Білим домом в міру підготовки до вступу на посаду, оскільки ці відносини матимуть ключове значення для процвітання нашого міста», – заявив він.

Мамдані підтвердив, що спілкувався з губернаторкою Нью-Йорка Кеті Хокул щодо координації заходів у відповідь на потенційні загрози з боку адміністрації Трампа. Мер схарактеризував свою стратегію як превентивну, спрямовану на недопущення масового введення федеральних агентів ICE та підрозділів Національної гвардії до міста.  У вересні Трамп заявляв, що планує ввести Нацгвардію до Нью-Йорка для наведення порядку зі злочинністю.

Раніше стало відомо, що влада Нью-Йорка готується до вторгнення до міста частин Нацгвардії або ФБР. Після обрання мером міста демократа-соціаліста Мамдані в уряді Нью-Йорка побоюються, що президент США Дональд Трамп, який погрожує «розібратися» з Мамдані, може ввести до міста війська.

