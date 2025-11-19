Президент назвав, хто має силу зупинити війну між Україною та РФ

Зеленський наголосив, що Україна від початку цього року підтримує всі рішучі кроки та лідерство президента США

Президент України Володимир Зеленський подякував лідеру Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану за зустріч. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Ми дуже цінуємо включеність Туреччини до дипломатичної роботи та всю активність. Детально обговорили реальні шляхи до надійного та достойного закінчення війни», – йдеться у заяві президента.

Зеленський наголосив, що Україна від початку цього року підтримує всі рішучі кроки та лідерство президента США Дональда Трампа, «кожну сильну й справедливу пропозицію, щоб закінчити цю війну». «І тільки президент Трамп і Сполучені Штати Америки мають достатню силу, щоб війна нарешті закінчилась», – підкреслив він.

«Президент Ердоган сьогодні запропонував формати розмови, які я підтримав, і для нас важливо, що Туреччина готова надати необхідний майданчик. Ми готові працювати і в будь-яких інших змістовних форматах, які можуть дати результат. Але головне для зупинки кровопролиття й тривалого миру – щоб ми працювали в координації разом з усіма партнерами і щоб американське лідерство залишалось дієвим, сильним і наближало мир, який протримається довго та дасть безпеку людям», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський прибув до Туреччини. Зеленського зустріла турецька сторона, зокрема, український посол Наріман Джелял.

Згодом біля президентського комплексу в Анкарі відбулася церемонія зустрічі українського лідера президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Глави держав провели робочу вечерю, а потім виступили із заявами на спільній пресконференції.

До слова, лідер Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським заявив, що його країна завжди готова обговорювати з РФ пропозиції, які відкриють шлях до справедливого миру в Україні.