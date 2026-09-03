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Трамп пригрозив Європі рахунком на сотні мільярдів через Україну

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Трамп пригрозив Європі рахунком на сотні мільярдів через Україну
Трамп заявив, що Європа має заплатити США за допомогу Україні
фото: Reuters

Президент США заявив про «сотні мільярдів доларів», які Вашингтон нібито мав отримати ще за часів адміністрації Байдена

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати вимагатимуть від Європи гроші за озброєння та іншу допомогу, яку за часів адміністрації експрезидента Джо Байдена надавали Україні та НАТО. За словами американського лідера, йдеться про «сотні мільярдів доларів». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Трампа.

Американський президент порушив тему допомоги Україні, коли говорив про запаси боєприпасів США та порівнював їх з ресурсами, необхідними для військової операції в Ірані.

За словами Трампа, адміністрація Байдена передала Україні значно більше боєприпасів, причому, як стверджує президент США, безкоштовно. На його думку, значну частину витрат мала взяти на себе Європа.

«Сотні мільярдів доларів було безкоштовно передано Україні та НАТО, за які заплатила б Європа - якби її лише попросили, але ми вимагатимемо ці гроші, хоча й дещо із запізненням!» – наголосив Трамп.

Водночас президент США не уточнив, яку саме суму його адміністрація має намір вимагати, від яких європейських країн Вашингтон очікує гроші та на яких юридичних або фінансових механізмах може ґрунтуватися така вимога. Reuters також повідомляє, що Трамп заявив про намір домагатися від європейських країн компенсації за американську військову допомогу Україні.

Окремо Трамп висловився про нинішній стан американських арсеналів. Він стверджує, що США мають «майже необмежені запаси» боєприпасів середньої та високої якості. За його словами, наявних ресурсів значно більше, ніж Сполучені Штати могли б використати під час військової операції в Ірані або іншого потенційного конфлікту.

Трамп також заявив, що американське військове виробництво вийшло на раніше небачений рівень. Наразі Вашингтон, за його словами, насамперед поповнює власні арсенали, однак згодом США планують відновити продаж озброєння союзникам.

Нинішня американська адміністрація вже змінила механізм постачання частини озброєння Україні. Європейські союзники фінансують закупівлю американської зброї для Києва через спеціальний механізм пріоритетних потреб України PURL.

Водночас Європейський Союз продовжує власне фінансування України. Зокрема, у 2026-2027 роках передбачено надання Україні кредиту обсягом €90 млрд, з яких €60 млрд призначені для посилення оборонних спроможностей та оборонної промисловості, а ще €30 млрд – для бюджетної підтримки.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що готовий провести зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним, коли Київ та Москва будуть готові до укладення мирної угоди щодо завершення війни.

Водночас американський президент вкотре назвав однією з головних перешкод для припинення війни «величезну ворожнечу» між президентом України Володимиром Зеленським та Путіним.

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Теги: Джозеф Байден Дональд Трамп Україна Європейський Союз військова допомога

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