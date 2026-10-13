На Хмельниччині пошкоджено медзаклад через удар РФ: постраждало четверо пацієнтів

У Хмельницькій області зафіксовано пошкодження через атаку РФ

Постраждалим надали необхідну медичну допомогу

Упродовж доби ворог російська терористична армія неодноразово атакувала Хмельницьку область. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна.

«Упродовж доби ворог неодноразово атакував Хмельниччину ударними безпілотниками. Працювали сили ППО, є збиття. Деталі згодом. Під час однієї з атак пошкоджено вікна та вхідну групу одного з медичних закладів області, а також автомобілі, припарковані поруч», – йдеться у повідомленні.

За даними влади, четверо пацієнтів, які перебували на лікуванні, отримали незначні травми. Їм надали необхідну медичну допомогу. Інформація про загиблих не надходила.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги збитий російський безпілотник впав на житловий будинок у селі Муроване Львівського району. Також на одній із вулиць Львова виявили уламки ворожого безпілотника.

Як відомо, зранку 13 жовтня російська окупаційна армія атакувала Дніпро. Внаслідок атаки в одній із багатоповерхівок було вибито вікна.

До слова, 12 жовтня о 22:10 окупаційні війська завдали удару по кількох районах Києва, попередньо випустивши шість балістичних ракет, а також атакували Харків дев'ятьма баражуючими боєприпасами S-8000 «Бандероль».