Відповідь на дії влади. ЄС припинив зустрічі на високому рівні з урядовцями Грузії

Раніше стало відомо, що ЄС готовий призупинити дію безвізового режиму для громадян Грузії через відступ від демократії та авторитарні дії влади

Посол ЄС у Грузії: Євросоюз готовий працювати з владою, «готовою вступити в ЄС»

Посол Євросоюзу в Грузії Павло Герчинський повідомив, що ЄС тимчасово зупинив зустрічі на високому рівні з представниками грузинського уряду у відповідь на антиєвропейські дії та риторику керівної партії. Про це повідомляє «Эхо Кавказа».

Герчинський повідомив журналістам, що в червні відбулась внутрішня дискусія з державами-членами ЄС щодо того, яким має бути підхід до грузинської влади, яка, на їхню думку, є недружньою до Євросоюзу.

«Ми обговорили, як нам слід підходити до антизахідного та антиєвропейського наративу, пропаганди і теорій змови, і вирішили не мати будь-яких контактів на високому рівні з нинішнім урядом Грузії», – зазначив посол.

Водночас посадовець наголосив, що Євросоюз готовий працювати з владою, «готовою вступити в ЄС». За його словами, якщо Грузія стане «однопартійною державою, країною, де заборонена політична опозиція, де громадянам доведеться виїжджати на роботу за кордон, якщо основні права людини, не кажучи вже про права меншин, не буде захищено, Грузія не зможе стати членом Євросоюзу».

«Якщо цей уряд зацікавлений у процесі вступу Грузії до Євросоюзу, ми готові працювати з будь-яким урядом, демократично обраним грузинським народом», – підсумував Герчинський.

Нагадаємо, Європейський Союз готовий призупинити дію безвізового режиму для громадян Грузії через відступ від демократії та авторитарні дії влади. Про це у четвер, 19 вересня, у коментарі для Politico повідомив представник Єврокомісії.

До слова, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що уряд країни не відступить від планів оголосити парламентську опозицію поза законом і заборонити діяльність ЛГБТК+ організацій, попри застереження з боку Європейського Союзу. У своєму виступі Кобахідзе різко засудив чутки про можливість скасування безвізового режиму для громадян Грузії, якщо країна продовжить відступати від демократичних норм і принципів верховенства права. Він назвав це «дешевим шантажем», стверджуючи, що ЄС карає грузинське суспільство, а такі дії жодним чином не вплинуть на результат виборів.