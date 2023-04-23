Італійський міністр виступив за переговори між Україною та РФ: Банкова відреагувала

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк різко відповів на тези про «мирне врегулювання конфлікту»

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто виступив за те, щоб посадити Україну та Росію за стіл переговорів. Посередником у цьому, на його думку, може стати Китай. Про це він сказав в інтерв'ю La Stampa, передає Libero Quotidiano.

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На цю заяву відповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

«Знову до основ... Коли хтось говорить про «мирне врегулювання», Україна чує тільки «здайтеся, капітулюйте, виконайте ультиматум РФ». Після 423 днів кривавої війни це неможливо. Бо це зумисна війна на знищення, яку веде РФ, а не міфічний «конфлікт». Тут немає простору для «врегулювання», – написав він у Twitter.

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Нагадаємо, що міністр оборони Італії Гвідо Крозетто також зазначив, що в контексті війни в Україні треба рухатися двома основними напрямками.

«Перший – це допомога. Ми повинні гарантувати Україні право захищатися. Але існує постійне і щоденне зобов’язання намагатися побудувати стіл для миру. Зараз єдине, що ми можемо зробити – це не закінчити війну, а зупинити конфлікт і спробувати посадити за один стіл двох співрозмовників, які не розмовляють один з одним і не мають нічого спільного», – вважає він.

До слова, президент Франції Еммануель Макрон звернувся до Китаю з планом, який, на його думку, потенційно може посадити за стіл переговорів Україну та Росію.