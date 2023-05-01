Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Колаборантів примушують записувати відео з відмовою від українського громадянства

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Колаборантів примушують записувати відео з відмовою від українського громадянства
В Україні немає процедури відмови від громадянства
фото з відкритих джерел

В Україні немає процедури відмови від громадянства, про що відомо й росіянам

На тимчасово окупованих територіях Херсонщини окупаційна адміністрація запустила так званий «флешмоб», для якого місцеві колаборанти знімають відео з відмовою від українського громадянства.

Йдеться в повідомленні Центру національного спротиву.

У ЦНС вказкють, що мета такої акції «згуртувати» колаборантів в очікування можливого контрнаступу.

У такий спосіб окупаційна влада фактично намагається «помаркувати» зрадників.

У той же час відео мають й пропагандистську мету, адже покликані створити ілюзію тотальної підтримки окупантів з боку місцевого населення, – зазначає спротив.

«Зауважимо, що в Україні немає процедури відмови від громадянства, про що відомо й росіянам», – додають у ЦНС.

Зазначимо, росіяни продовжують використовувати цивільне населення окупованих територій у власних цілях, прикриваючись «живим щитом», зокрема, у Скадовську російські окупанти почали змушувати всіх колаборантів підписати зобов’язання щодо заборони виїзду за межі району.

Теги: окупанти Херсонщина росія Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Втрати Росії, швидше за все, зменшилися, оскільки їхня спроба зимового наступу не досягла поставлених цілей
Втрати РФ скоротилися на 30%. Британська розвідка назвала причину
25 квiтня, 09:22
Наслідки весняного паводку в Києві
Синоптики прогнозують другу хвилю водопілля
21 квiтня, 16:24
Гвалтівники, які намагаються повернути історію назад, приречені
Путінська Росія та реванш ґвалтівників
16 квiтня, 18:11
«Щоб відбити бажання вести загарбницьку війну, має  бути порушена економіка країни-агресора»
Щоб ослабити економіку Росії, необхідно завдати їй потужного удару на морі – ЗМІ
14 квiтня, 11:18
У березні рекордна кількість росіян здалася в український полон
Контрнаступ України: окупантів готують до паніки
8 квiтня, 10:09
США розслідуватимуть ухиляння від санкцій проти РФ
США відправляють фахівців у Європу тиснути на компанії, що працюють із РФ
8 квiтня, 07:41
У Мелітополі окупанти закликають людей виїжджати до Росії
На півдні окупанти готуються до наступу ЗСУ і тероризують людей
5 квiтня, 06:57
Зеленський провів ще одну Ставку на виїзді: Україна активно готується до звільнення територій
Зеленський провів ще одну Ставку на виїзді: Україна активно готується до звільнення територій
3 квiтня, 23:21
Безпілотний літальний апарат Akinci компанії Baykar, на якому стоїть український двигун
Турецький БПЛА Akinci з українським двигуном атакував ціль на відстані 140 км (відео)
3 квiтня, 04:00

Події в Україні

Колаборантів примушують записувати відео з відмовою від українського громадянства
Колаборантів примушують записувати відео з відмовою від українського громадянства
Бійка військовослужбовців ТЦК з черкащанином: гучна подія отримала продовження (відео)
Бійка військовослужбовців ТЦК з черкащанином: гучна подія отримала продовження (відео)
Ще одна громада з єпархії одіозного митрополита Паканича перейшла в Українську церкву
Ще одна громада з єпархії одіозного митрополита Паканича перейшла в Українську церкву
Резніков пояснив, чому партнери зволікають із рішенням про літаки для України
Резніков пояснив, чому партнери зволікають із рішенням про літаки для України
У Бахмуті загинув відомий український журналіст
У Бахмуті загинув відомий український журналіст
Окупант переповідає дружині чутки про закінчення війни (перехоплення)
Окупант переповідає дружині чутки про закінчення війни (перехоплення)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
4906
Село, в якому сидить під арештом митрополит Павло, готується перейти в Українську церкву
4846
Нічні обстріли Херсонщини та пожежа на російському заводі: головне за ніч
4822
Україна не готова до контрнаступу: The Times назвала головні проблеми ЗСУ
4616
Буданова помітили на вулицях Москви: як він туди потрапив
3366
Кому мають дякувати українські пенсіонери та бюджетники
3350
Камалія, яка розстається з чоловіком-мільярдером, потрапила в реєстр боржників

Новини

Мер Харкова сказав, скільки коштів потрібно для відновлення міста
Сьогодні, 04:14
В Україні оголошено сигнал повітряної тривоги (оновлено)
Сьогодні, 03:46
Над Бєлгородським районом РФ спацювала система ППО: що сталося
Сьогодні, 02:50
В окупованому Бердянську пролунали вибухи: зафіксовано «приліт» по аеропорту
Сьогодні, 01:13
У Павлограді пролунали вибухи: перші фото наслідків «прильоту»
Вчора, 23:41
У тимчасово окупованому Бердянську прогриміли вибухи
Вчора, 22:51

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту