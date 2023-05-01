Колаборантів примушують записувати відео з відмовою від українського громадянства

В Україні немає процедури відмови від громадянства

В Україні немає процедури відмови від громадянства, про що відомо й росіянам

На тимчасово окупованих територіях Херсонщини окупаційна адміністрація запустила так званий «флешмоб», для якого місцеві колаборанти знімають відео з відмовою від українського громадянства.

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Йдеться в повідомленні Центру національного спротиву.

У ЦНС вказкють, що мета такої акції «згуртувати» колаборантів в очікування можливого контрнаступу.

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У такий спосіб окупаційна влада фактично намагається «помаркувати» зрадників.

У той же час відео мають й пропагандистську мету, адже покликані створити ілюзію тотальної підтримки окупантів з боку місцевого населення, – зазначає спротив.

«Зауважимо, що в Україні немає процедури відмови від громадянства, про що відомо й росіянам», – додають у ЦНС.

Зазначимо, росіяни продовжують використовувати цивільне населення окупованих територій у власних цілях, прикриваючись «живим щитом», зокрема, у Скадовську російські окупанти почали змушувати всіх колаборантів підписати зобов’язання щодо заборони виїзду за межі району.