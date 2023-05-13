Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У центрі Москви спалахнув п’ятизірковий готель

Надія Карбунар
glavcom.ua
У центрі Москви спалахнув п’ятизірковий готель
Рятувальникам вдалося загасити пожежу у центрі Москви
фото: скріншот із відео

Вулицю Тверську огорнув густий чорний дим

У центрі Москви спалахнув п’ятизірковий готель «Інтерконтиненталь». Про це повідомляють російські ЗМІ. Вулиця Тверська, на якій він розташований, потопала в диму.

За якийсь час рятувальникам вдалося загасити пожежу.

Готель відкрився у лютому 2012 року. Належить до міжнародної групи компаній InterContinental Hotels Group.

Раніше Росія офіційно визнала дві авіакатастрофи у Брянській області: падіння гелікоптера Мі-8 та винищувача Су-34.

Також над Красною площею у Москві невідомі запустили у небо український прапор на повітряних кульках.

 

Теги: росія прапор вулиця готель

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Стовп чорного диму видно за кілька кілометрів від місця займання
Горять склади неподалік ТЕЦ: у Росії друга потужна пожежа за ранок (відео)
Вчора, 09:32
В одному з районів Києва почалась сильна пожежа (оновлено)
В одному з районів Києва почалась сильна пожежа (оновлено)
9 травня, 09:38
На Одещині сталася пожежа внаслідок ракетного удару РФ
Одещина: ворог вдарив надзвуковими ракетами, виникла пожежа (фото)
8 травня, 02:45

Соціум

Масштабна авіатроща в Росії: з’явилися перш коментарі від влади
Масштабна авіатроща в Росії: з’явилися перш коментарі від влади
У центрі Москви спалахнув п’ятизірковий готель
У центрі Москви спалахнув п’ятизірковий готель
Португалія легалізувала евтаназію: деталі
Португалія легалізувала евтаназію: деталі
На російській Брянщині розбився вертоліт (відео)
На російській Брянщині розбився вертоліт (відео)
У МОЗ розповіли, як українські пацієнти можуть отримати лікування в закордонних клініках
У МОЗ розповіли, як українські пацієнти можуть отримати лікування в закордонних клініках
Байден розповів, коли США ліквідують всі свої запаси хімічної зброї
Байден розповів, коли США ліквідують всі свої запаси хімічної зброї

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
31K
Пролунали вибухи у Хмельницькому та на Львівщині (оновлено)
18K
Атака на Хмельниччину: влада повідомила про прильоти (фото)
7097
Вибухи у Києві та інших областях України, протести у Сербії: головне за ніч
6649
«Бавовна» в Луганську. Завдано удару по заводу, де окупанти зберігали озброєння (відео)
5398
У Хмельницькому багато руйнувань і є поранені: наслідки нічного удару
5330
Терорист Гіркін панікує через «прильоти» Storm Shadow

Новини

Пролунали вибухи у Хмельницькому та на Львівщині (оновлено)
Сьогодні, 06:31
Вибухи у Києві та інших областях України, протести у Сербії: головне за ніч
Сьогодні, 06:02
У Києві та низці областей понад дві години тривала повітряна тривога
Сьогодні, 04:55
Можливі короткочасні дощі: прогноз погоди на 13 травня
Сьогодні, 04:22
В Києві та області лунають вибухи
Сьогодні, 03:37
У Миколаєві пролунали вибухи: є постраждалі (оновлено)
Сьогодні, 01:54

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту