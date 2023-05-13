Вулицю Тверську огорнув густий чорний дим

У центрі Москви спалахнув п’ятизірковий готель «Інтерконтиненталь». Про це повідомляють російські ЗМІ. Вулиця Тверська, на якій він розташований, потопала в диму.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За якийсь час рятувальникам вдалося загасити пожежу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Готель відкрився у лютому 2012 року. Належить до міжнародної групи компаній InterContinental Hotels Group.

Раніше Росія офіційно визнала дві авіакатастрофи у Брянській області: падіння гелікоптера Мі-8 та винищувача Су-34.

Також над Красною площею у Москві невідомі запустили у небо український прапор на повітряних кульках.