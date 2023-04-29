Військові паради на 9 травня скасовано ще у двох російських містах

Паради скасовані в Орловській та Псковській областях

Адміністрації Орла та Пскова скасували військові паради на 9 травня з міркувань безпеки. Орел знаходиться за 160 км від українського кордону, Псков за 650 км. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали з посиланням на губернаторів.

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Губернатор Псковської області Михайло Ведерніков заявив, що питання обговорили на антитерористичній комісії оперативного штабу Псковської області і дійшли рішення не проводити урочисті паради у звичному форматі. Також не буде салютів та феєрверків, щоб «не провокувати скупчення людей».

Про скасування параду повідомив і губернатор Орловської області Андрій Кличков.

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«Безсмертний полк ми проведемо в інтерактивному форматі, розміщуючи фото рідних на машинах або взявши фотографії, коли гулятимемо у місті у святкові дні», – зазначив він.

Кремль пішов на вкрай незвичайний крок, скасувавши ряд військових парадів у регіональних столицях. Зокрема, заплановані паради на честь перемоги СРСР над нацистською Німеччиною скасовано у Курській і Бєлгородській областях, які межують з Україною, а також в тимчасово окупованому Криму.

Раніше чому Росія скасовує паради на 9 травня пояснила британська розвідка.