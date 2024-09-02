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Туреччина подала заявку на вступ у БРІКС – Bloomberg

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Туреччина подала заявку на вступ у БРІКС – Bloomberg
МЗС Туреччини та адміністрація Ердогана відмовилися від коментарів
фото: з відкритих джерел

Адміністрація президента Реджепа Тайїпа Ердогана вважає, що геополітичний центр тяжкості зміщується від розвинених економік

Туреччина офіційно подала заявку на вступ до групи країн БРІКС, що об'єднує ринки, що розвиваються. Країна прагне посилити свій глобальний вплив та налагодити нові зв'язки за межами своїх традиційних західних союзів. Про це повідомляє Bloomberg.

На думку анонімних джерел агентства, адміністрація президента Реджепа Тайїпа Ердогана вважає, що геополітичний центр тяжкості зміщується від розвинених економік.

За їхніми словами, нові дипломатичні кроки країни відображають її прагнення розвивати зв'язки з усіма сторонами багатополярного світу, продовжуючи виконувати свої зобов'язання як ключового члена НАТО.

Розташована на стику Європи та Азії, Туреччина подала заявку на вступ до БРІКС кілька місяців тому на тлі розчарування через відсутність прогресу у її десятирічній спробі вступити до Європейського Союзу, додали люди. Заявка також є частково результатом розбіжностей з іншими членами НАТО після того, як Туреччина підтримувала тісні зв'язки з Росією після її вторгнення в Україну в 2022 році, додали джерела.

«Туреччина може стати сильною, процвітаючою, престижною та ефективною країною, якщо вона покращить свої відносини зі Сходом і Заходом одночасно, – заявив Ердоган у Стамбулі минулими вихідними. - Будь-який інший метод не принесе Туреччині користі, а лише нашкодить їй» .

БРІКС – організація, яка була створена у 2006 році чотирма найбільшими за площею та населенням країнами: Бразилією, РФ, Індією, Китаєм.

Блок називається відповідно до англійських ініціалів країн-засновників – Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південно-Африканської Республіки (ПАР). Окрім згаданих країн, до блоку входять Єгипет, Іран, Ефіопія та Об’єднані Арабські Емірати. 

Раніше повідомлялося, що Азербайджан подав офіційну заявку на вступ до БРІКС (від англ. Brazil, Russia, India, China, South Africa – «Бразилія, Росія, Індія, КНР, ПАР»). 

Теги: Туреччина БРІКС

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