Українці тікають із Туреччини. Посол оприлюднив дані

Посол України в Туреччині повідомив про зменшення кількості українців на 96% з 2022 року

Посол України в Туреччині Василь Бондар повідомив, що наразі в Туреччині перебуває 24 тис. українців, тоді як у 2022 році їх було 840 тис. Більшість українців повернулися додому, інші переїхали до європейських країн. Про це дипломат заявив під час дискусії в межах проєкту «Нова країна» на тему «Справедливість як один з головних інструментів розвитку держави».

За словами Бондаря, в Туреччині функціонують 22 українські громади, які активно підтримують свою державу. Він підкреслив важливість залучення українців за кордоном до публічних заходів, зазначивши, що війна стала фактором, який об'єднує, а не розділяє.

Як зазначив посол, загалом у світі налічується близько 20 млн українців діаспори: «Ми повинні знайти способи залучення їх до підтримки України. Закон про множинне громадянство може бути одним з таких інструментів».

Бондар також підкреслив важливість активної участі українців за кордоном у різноманітних заходах для протидії російській пропаганді. Він навів приклад нещодавнього дня відкритих дверей в посольстві, де українці могли не лише отримати консульські послуги, але й зібратися разом.

Влада Туреччини готується реалізувати проєкт зі зняття відбитків пальців при в'їзді в країну. Міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая заявив, що одним із їхніх нових проєктів є «чіпування» особи тих, хто отримує статус тимчасового захисту, особливо сирійців. Єрлікая пояснив, що відповідні органи Туреччини уже почали друкувати посвідчення, і завдяки спеціальній системі чіпування підробити їх не вийде.