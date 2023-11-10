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Туреччина оголосила бойкот двом світовим банківським системам

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Туреччина оголосила бойкот двом світовим банківським системам
Туреччина може перейти на використання власної банківської системи
фото: Yeni Safak

Громадяни Туреччини можуть відмовитись від використання провідних міжнародних банківських систем, адже мають власну

На тлі подій у Секторі Гази у Туреччині справа може дійти до фінансового бойкоту. Йдеться про те, що в країні громадяни можуть припинити використання відразу двох міжнародних платіжних систем, які підтримали Ізраїль у боротьбі проти Палестини. Про це повідомляє Yeni Safak.

«У списку бойкотованих брендів опинилися Mastercard і Visa, які підтримують або залишаються байдужими до ізраїльської агресії щодо Сектора Гази», – пише видання. 

 У Туреччині нагадали, що мають альтернативу цим двом брендам – це місцева та національна платіжна система TROY: «Обсяг використання карток турецької платіжної системи TROY (Türkiye'nin Ödeme Yöntemi / Спосіб оплати Туреччини), розробленої Центром міжбанківських карток (BKM) Туреччини, у жовтні зріс на 57% порівняно з попереднім місяцем і досяг 47,9 млрд лір ($1,6 млрд)  а кількість користувачів платіжних карток TROY сягло 19 мільйонів осіб». Як зазначає видання, інтерес до карток TROY серед населення суттєво зріс. Так, за останній місяць він збільшився приблизно в 14 разів порівняно з січнем поточного року. 

TROY Interbank Card Center A.Ş. – це карткова платіжна система, створена та керована (BKM). BKM є спільним підприємством понад 20 банків Туреччини. Головним серед них є Центральний банк Турецької Республіки, який володіє 51,01% TROY. Система вважається внутрішньою та національною картковою платіжною системою Туреччини. Метою створення системи є зменшення залежності Туреччини від міжнародних фінансових компаній. З'явилась система 31 березня 2016 року.

Нагадаємо, одна із найбільших авіакомпаній світу – Turkish Airlines (THY) приєдналися до бойкоту ізраїльської продукції та не подає її своїм пасажирам під час перельотів. На додачу до цього під заборону потрапили і низка товарів американського походження – через підтримку США військових дій проти Палестини.

Зокрема авіакомпанія Turkish Airlines прибрала продукцію Coca Cola на внутрішніх рейсах. Крім того, продукція і напої Pepsi, Coca Cola та соки Cappy була вилучена з усіх залів очікування CIP Turkish Airlines. Будь-яка ізраїльська та американська продукція також не продаватиметься у залах очікування.

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