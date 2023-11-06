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Нічна атака на Одесу: кількість постраждалих зросла

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Нічна атака на Одесу: кількість постраждалих зросла
Наслідки нічної атаки на Одесу
Фото: Сили оборони півдня України

Постраждалі у лікарні отримують всю необхідну допомогу, їх стан стабільний

Внаслідок нічної російської атаки по Одесі восьмеро місцевих жителів отримали поранення. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«Троє з незначними пораненнями отримали необхідну допомогу на місці, п’ятьох ушпиталено», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що постраждалі у лікарні отримують всю необхідну допомогу, їх стан стабільний.

Нагадаємо, вночі російські терористи атакували Одесу різними типами ракет та ударними дронами. Є влучання ракет у середмістя та по промисловій будівлі, що вже не використовувалася. Вибуховою хвилею пошкоджено кілька багатоповерхових житлових будинків та музей в історичній частині міста (зоні всесвітньої спадщини ЮНЕСКО).

Ударні дрони Shahed-131/136 росіяни спрямували по припортовій інфраструктурі Одеси. 15 безпілотників знищили наші сили ППО.

Влучанням пошкоджено складські приміщення, розвантажувальну спецтехніку, автівки з зерном. Пожежу оперативно ліквідовано.

До слова, триває 621-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 53 бойових зіткнень. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала десять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено чотири розвідувальних БпЛА ворога.

Підрозділи ракетних військ уразили три артилерійських засоби та п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Теги: війна Одеса окупанти

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