Туреччина виступила із заявою про анексію Криму

Анкара зробила нову заяву на річницю окупації півострова

Міністерство закордонних справ Туреччини заявило, що Анкара не визнає анексію Криму Росією та продовжує підтримувати територіальну цілісність України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ Туреччини.

У дипломатичному відомстві наголосили, що позиція Анкари щодо окупації Криму залишається незмінною. «У дванадцяту річницю анексії Російською Федерацією Автономної Республіки Крим України після незаконного референдуму ми знову підтверджуємо, що не визнаємо цю фактичну ситуацію, яка суперечить міжнародному праву», – заявили у МЗС Туреччини.

У відомстві також підкреслили, що Туреччина і надалі підтримуватиме незалежність та суверенітет України. «Наша країна, яка рішуче підтримує незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, продовжуватиме уважно стежити за розвитком подій на півострові, зокрема за ситуацією з кримськотатарськими турками, та триматиме це на порядку денному», – йдеться у заяві.

Зазначається, що Анкара й надалі приділятиме увагу ситуації в Криму, зокрема становищу кримських татар. Водночас у Росії наразі не коментували заяву Міністерства закордонних справ Туреччини щодо невизнання анексії Криму.

Крим був окупований Росією у 2014 році після проведення так званого «референдуму», який не визнає міжнародна спільнота. Україна та більшість держав світу розглядають півострів як тимчасово окуповану територію України.

