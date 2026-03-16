Туреччина виступила із заявою про анексію Криму

Єгор Голівець
Єгор Голівець
Анкара зробила нову заяву на річницю окупації півострова

Міністерство закордонних справ Туреччини заявило, що Анкара не визнає анексію Криму Росією та продовжує підтримувати територіальну цілісність України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ Туреччини.

У дипломатичному відомстві наголосили, що позиція Анкари щодо окупації Криму залишається незмінною. «У дванадцяту річницю анексії Російською Федерацією Автономної Республіки Крим України після незаконного референдуму ми знову підтверджуємо, що не визнаємо цю фактичну ситуацію, яка суперечить міжнародному праву», – заявили у МЗС Туреччини.

У відомстві також підкреслили, що Туреччина і надалі підтримуватиме незалежність та суверенітет України. «Наша країна, яка рішуче підтримує незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, продовжуватиме уважно стежити за розвитком подій на півострові, зокрема за ситуацією з кримськотатарськими турками, та триматиме це на порядку денному», – йдеться у заяві.

Зазначається, що Анкара й надалі приділятиме увагу ситуації в Криму, зокрема становищу кримських татар. Водночас у Росії наразі не коментували заяву Міністерства закордонних справ Туреччини щодо невизнання анексії Криму.

Крим був окупований Росією у 2014 році після проведення так званого «референдуму», який не визнає міжнародна спільнота. Україна та більшість держав світу розглядають півострів як тимчасово окуповану територію України.

Нагадаємо, що естонські спецслужби зафіксували інформаційну кампанію в соцмережах, у якій просувається ідея створення «Народної республіки Нарва». У Таллінні не виключають, що це може бути підготовкою до сценарію, подібного до подій 2014 року в Україні.

Читайте також:

Росія погодилася припинити вербувати кенійців на війну проти України
Росія погодилася припинити вербувати кенійців на війну проти України
Візит Трампа до Китаю опинився під питанням через Рубіо: що сталося
Візит Трампа до Китаю опинився під питанням через Рубіо: що сталося
Туреччина виступила із заявою про анексію Криму
Туреччина виступила із заявою про анексію Криму
ЄС розширив санкційний список проти Росії
ЄС розширив санкційний список проти Росії
Опонент Орбана заявив, що український прапор на мітингу був провокацією: деталі
Опонент Орбана заявив, що український прапор на мітингу був провокацією: деталі
Польща виходить з ЄС? Туск зробив тривожну заяву
Польща виходить з ЄС? Туск зробив тривожну заяву

Новини

Збірна України оголосила склад на Швецію з трьома дебютантами
Сьогодні, 14:25
В Україні без опадів: погода на 16 березня
Сьогодні, 05:59
В Україні сонячно та тепло: прогноз погоди на 14 березня
14 березня, 06:00
«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Оболонню» в дербі Києва
13 березня, 19:59
«Карпати» розгромом «Полтави» перервали смугу невдач в УПЛ
13 березня, 14:54
Україна остаточно втратила чергового талановитого гімнаста
13 березня, 14:36

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
