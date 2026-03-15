Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупант розповів, як зайшов на позиції ЗСУ та розбудив двох бійців, щоб здатися в полон

Надія Карбунар
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Білорус Руслан здався ЗСУ
фото: скріншот із відео

24-річний Руслан – громадянин Білорусі, який воював на боці РФ

Громадянин Білорусі, 24-річний Руслан, який воював у складі російської армії, потрапив у полон до українських військових. Він зайшов на позиції українців та розбудив двох українських бійців, що спали в бліндажі, щоб здатися. Як інформує «Главком», про це йдеться у проєкті Ukrainian Witness.

За словами полоненого, до армії він потрапив після того, як відбував покарання в російській колонії за спробу збуту наркотичних речовин. Руслан розповідає, що його засудили до 14 років ув’язнення, а згодом почали схиляти до підписання контракту. А коли він погодився, разом з іншими в’язнями відправили на навчання, а згодом – на фронт.

На передовій, за словами Руслана, він пробув лише дев’ять днів. Каже, що був шокований тим, що побачив на позиціях.

«Там трупами смерділо дуже сильно. Усюди були покалічені тіла. Я взагалі не був готовий до цього», – зізнався окупант.

Руслан із побратимами кілька днів були на передовій без їжі та води. Попри це, командування наказало йти на штурм позицій українських військових.

«Це був дев’ятий день на позиції, а також четвертий день без провізії взагалі… Ми уточняли, що не їли, не пили, але нам сказали, що треба збиратися, йти і штурмувати», – пригадує білорус.

Командири повідомили окупантам, що вони нібито зайдуть у «порожній бліндаж», однак Руслан зрозумів, що це може бути пастка, бо почув стрілянину.

Коли він підійшов до укриття, побачив там українських військових.

«Я просто побачив ноги. Думав, це труп. Та вони трохи ворухнулися. Тоді помітив двох українських бійців, які спали. Я їх просто розштовхав і кажу: «Все», – розповів окупант.

Після цього білорус здався у полон. Каже, що українські військові поставилися до нього нормально.

Руслан також зазначив, що іноземців, які воювали на боці Росії, рідко включають до списків на обмін, тому багато з них можуть залишатися у полоні роками.

Нагадаємо, російський військовослужбовець Артем Мубаракшин потрапив у полон із обгорілим обличчям. Зовнішність окупанта змінилася настільки, що, аби рідні впізнали, довелося показувати татуювання. Утім, у таборі опіки вилікували, Артем Мубаракшин потрапив на обмін та повернувся в РФ. 

Також український полон суттєво змінив зовнішність окупанта. 27-річний Олексій Білобородов так страждав і мучився, що за сім місяців набрав два десятки кілограмів.

Теги: полон військові укриття навчання фронт штурм обмін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Лінія фронту станом на 15 березня 2026. Зведення Генштабу
Окупант розповів, як зайшов на позиції ЗСУ та розбудив двох бійців, щоб здатися в полон
Служба безпеки затримала працівника НАБУ. Бюро заявило про перешкоджання розслідуванню
На Львівщині у водоймі знайдено тіло військового
Військовий, котрого рідні вважали загиблим та навіть поховали, після полону повернувся в рідне село
Чи можлива мобілізація депутатів, які не хочуть працювати? Веніславський прокоментував заяву президента

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua