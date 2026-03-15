Окупант розповів, як зайшов на позиції ЗСУ та розбудив двох бійців, щоб здатися в полон

24-річний Руслан – громадянин Білорусі, який воював на боці РФ

Громадянин Білорусі, 24-річний Руслан, який воював у складі російської армії, потрапив у полон до українських військових. Він зайшов на позиції українців та розбудив двох українських бійців, що спали в бліндажі, щоб здатися. Як інформує «Главком», про це йдеться у проєкті Ukrainian Witness.

За словами полоненого, до армії він потрапив після того, як відбував покарання в російській колонії за спробу збуту наркотичних речовин. Руслан розповідає, що його засудили до 14 років ув’язнення, а згодом почали схиляти до підписання контракту. А коли він погодився, разом з іншими в’язнями відправили на навчання, а згодом – на фронт.

На передовій, за словами Руслана, він пробув лише дев’ять днів. Каже, що був шокований тим, що побачив на позиціях.

«Там трупами смерділо дуже сильно. Усюди були покалічені тіла. Я взагалі не був готовий до цього», – зізнався окупант.

Руслан із побратимами кілька днів були на передовій без їжі та води. Попри це, командування наказало йти на штурм позицій українських військових.

«Це був дев’ятий день на позиції, а також четвертий день без провізії взагалі… Ми уточняли, що не їли, не пили, але нам сказали, що треба збиратися, йти і штурмувати», – пригадує білорус.

Командири повідомили окупантам, що вони нібито зайдуть у «порожній бліндаж», однак Руслан зрозумів, що це може бути пастка, бо почув стрілянину.

Коли він підійшов до укриття, побачив там українських військових.

«Я просто побачив ноги. Думав, це труп. Та вони трохи ворухнулися. Тоді помітив двох українських бійців, які спали. Я їх просто розштовхав і кажу: «Все», – розповів окупант.

Після цього білорус здався у полон. Каже, що українські військові поставилися до нього нормально.

Руслан також зазначив, що іноземців, які воювали на боці Росії, рідко включають до списків на обмін, тому багато з них можуть залишатися у полоні роками.

