Новий «Донбас» у Європі? Естонія побачила небезпечний сценарій

Єгор Голівець
glavcom.ua
Росія запустила дестабілізаційну кампанію навколо Естонії
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

У соцмережах почали просувати ідею «Народної республіки Нарва», спецслужби попередили про провокацію

Естонські спецслужби зафіксували інформаційну кампанію в соцмережах, у якій просувається ідея створення «Народної республіки Нарва». У Таллінні не виключають, що це може бути підготовкою до сценарію, подібного до подій 2014 року в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на німецьке видання Bild.

За даними видання, протягом останніх тижнів у соціальних мережах активно поширюються заклики до створення так званої «Народної республіки Нарва». Йдеться про прикордонне місто на сході Естонії, де проживає близько 50 тисяч людей, з яких приблизно 90% є російськомовними.

У цих дописах пропагандисти закликають місцевих жителів озброюватися, розповсюджувати листівки та влаштовувати акти саботажу. У повідомленнях також поширюються карти і прапори нібито майбутньої «республіки».

Серед гасел, які з’являються у таких матеріалах, – «Росіяни, ми не самотні!» та «Від Нарви до Пюссі простягається російська земля».

У Службі безпеки Естонії вважають, що йдеться про дезінформаційну кампанію, спрямовану на дестабілізацію ситуації. «Такі методи вже застосовувалися в Естонії та інших країнах. Це простий і недорогий спосіб залякати та дестабілізувати суспільство. Це провокація, і участь у ній може мати кримінальні наслідки», – заявила речниця служби Марта Тууле.

Джерела Bild у спецслужбах зазначають, що кампанія могла бути запущена невипадково саме зараз. «Не випадково ця кампанія починається саме зараз, коли увага світу прикута до Ірану», – зазначили співрозмовники видання.

За їхніми словами, поки що незрозуміло, яку саме мету переслідує ця інформаційна кампанія. Водночас естонські служби безпеки не виключають, що вона може бути частиною підготовки до можливого російського вторгнення за сценарієм, схожим на події 2014 року в Україні.

Нарва – прикордонне місто на сході Естонії, розташоване безпосередньо на кордоні з Росією. Через значну частку російськомовного населення воно часто згадується у дискусіях про потенційні ризики дестабілізації.

Нагадаємо, що досвід останніх 25 років експансіоністської політики Кремля свідчить, що довіра до слів російського диктатора є стратегічною помилкою. Попри це, адміністрація Дональда Трампа, схоже, демонструє небезпечну довірливість, вважаючи, що Москва справді прагне миру в Україні. На тлі конфлікту США з Іраном стає очевидним, що Володимир Путін виявився чи не головним переможцем у цій глобальній кризі. 

