Покровський напрямок: десантники вивели з ладу батальйон окупантів (відео)

Окупанти вийшли із району бойових дій на повне відновлення через критичні безповоротні втрати

Бійці 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ знешкодили батальйон росіян. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу бригади.

Зазначається, що 2-й батальйон 5-ї окремої мотострілецької бригади «Оплот» був виведений із району бойових дій на повне відновлення через критичні безповоротні втрати.

«5-та мотострілецька бригада імені зрадника України Олександра Захарченка добре знайома бійцям 79-ї бригади ще з початку російсько-української війни у 2014 році. Тоді українські десантники вже протистояли цьому підрозділу під час боїв за Донецький аеропорт. Попри постійні спроби противника відновлювати сили та перекидати нові підрозділи на напрямок, таврійські десантники продовжують методично знищувати ворога та зривати його наступальні плани», – йдеться у повідомленні.

Водночас, за попередньою інформацією, підрозділи однієї з мотострілецьких бригад противника переміщують позиції з районів Покровська та Мирнограда до інших населених пунктів поблизу. Ймовірною метою такого перегрупування є підготовка до нових штурмових дій північніше цих міст.

До слова, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський зустрівся з командирами корпусів, бригад і батальйонів, які щоденно виконують бойові завдання на найскладніших ділянках фронту в Донецькій області. Генерал повідомив, що схвалив рішення з посилення стійкості оборони і покращення логістики.