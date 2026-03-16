Покровський напрямок: десантники вивели з ладу батальйон окупантів (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Покровський напрямок: десантники вивели з ладу батальйон окупантів (відео)
фото: скриншот з відео

Окупанти вийшли із району бойових дій на повне відновлення через критичні безповоротні втрати

Бійці 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ знешкодили батальйон росіян. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу бригади.

Зазначається, що 2-й батальйон 5-ї окремої мотострілецької бригади «Оплот» був виведений із району бойових дій на повне відновлення через критичні безповоротні втрати.

«5-та мотострілецька бригада імені зрадника України Олександра Захарченка добре знайома бійцям 79-ї бригади ще з початку російсько-української війни у 2014 році. Тоді українські десантники вже протистояли цьому підрозділу під час боїв за Донецький аеропорт. Попри постійні спроби противника відновлювати сили та перекидати нові підрозділи на напрямок, таврійські десантники продовжують методично знищувати ворога та зривати його наступальні плани», – йдеться у повідомленні.

Водночас, за попередньою інформацією, підрозділи однієї з мотострілецьких бригад противника переміщують позиції з районів Покровська та Мирнограда до інших населених пунктів поблизу. Ймовірною метою такого перегрупування є підготовка до нових штурмових дій північніше цих міст.

До слова, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський зустрівся з командирами корпусів, бригад і батальйонів, які щоденно виконують бойові завдання на найскладніших ділянках фронту в Донецькій області. Генерал повідомив, що схвалив рішення з посилення стійкості оборони і покращення логістики.

Читайте також

Молодший сержант Ананій Ковальчук (праворуч)
Молодший сержант Ананій Ковальчук: Коли ми йшли на війну у 2022-му, все діставали самі. Зараз у військових є все
24 лютого, 11:00
Олександр Злотник розповів, як в кінці 1943 року його матір та родина повернулися до Києва
Народний артист Злотник розказав, хто забрав в його родини двоповерховий будинок в центрі Києва
18 лютого, 10:46
Журналісти наголошують, що фронт дедалі більше нагадує полігон для випробування новітніх технологій
Війна в Україні вийшла на новий рівень – FT
24 лютого, 08:04
Президент Польщі Кароль Навроцький заявив про підтримку США після ударів по Ірану
Президент Польщі прокоментував операцію США проти Ірану
2 березня, 10:07
Президент США заявив, що Іран чекає ще одна хвиля більших атак
«Це дуже потужно». Трамп розповів про плани у війні проти Ірану
2 березня, 18:09
Bloomberg: Союзники Трампа опинилися у складному становищі через удари США по Ірану
Bloomberg: Союзники Трампа опинилися у складному становищі через удари США по Ірану
3 березня, 04:15
Боротьба амбіцій у Білому домі: як війна з Іраном вплинула на оточення Трампа
Боротьба амбіцій у Білому домі: як війна з Іраном вплинула на оточення Трампа
9 березня, 04:15
CNN: Іран почав мінувати Ормузьку протоку. Трамп відреагував
CNN: Іран почав мінувати Ормузьку протоку. Трамп відреагував
10 березня, 22:44
Фігуранти справи загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна
Коригував обстріли РФ. Екскерівник стратегічного підприємства на Донеччині отримав підозру
11 березня, 10:19

Покровський напрямок: десантники вивели з ладу батальйон окупантів (відео)
Покровський напрямок: десантники вивели з ладу батальйон окупантів (відео)
Удар по Запоріжжю: є поранені, пошкоджено будинки (фото)
Удар по Запоріжжю: є поранені, пошкоджено будинки (фото)
Втрати ворога станом на 16 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 16 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Атака на Запоріжжя: тисячі людей залишилися без світла
Атака на Запоріжжя: тисячі людей залишилися без світла
«Укрзалізниця» скасувала деякі рейси поїздів на 16-17 березня
«Укрзалізниця» скасувала деякі рейси поїздів на 16-17 березня
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 березня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 березня: ситуація на фронті

В Україні без опадів: погода на 16 березня
Сьогодні, 05:59
В Україні сонячно та тепло: прогноз погоди на 14 березня
14 березня, 06:00
«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Оболонню» в дербі Києва
13 березня, 19:59
«Карпати» розгромом «Полтави» перервали смугу невдач в УПЛ
13 березня, 14:54
Україна остаточно втратила чергового талановитого гімнаста
13 березня, 14:36
Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч із Макроном (відео)
13 березня, 13:49

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
