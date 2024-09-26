Візит Зеленського до Пенсильванії: Білий дім прокоментував критику республіканців

Республіканці вимагають провести розслідування через нібито політичність візиту Зеленського на завод у Пенсильванії

Українська сторона звернулась із проханням відвідати завод, де працевлаштовані американські працівники

Візит президента Володимира Зеленського на завод боєприпасів у Пенсильванії немає нічого надзвичайного. Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

Посадовиця закликала республіканців відмовитись від вимоги провести розслідування через нібито політичність візиту Зеленського.

Як зазначила Карін Жан-П’єр, українська сторона звернулась із проханням відвідати завод, де працевлаштовані американські працівники, та назвала це звичайним запитом від українців під час війни.

Також речниця Білого дому нагадала про схожий візит президента Зеленського два місяці тому в Юті.

«Лише два місяці тому президент Зеленський відвідав штат Юта і провів дуже схожий захід з губернатором-республіканцем. На тому заході були присутні представники Республіканської партії, і не було жодної вимоги провести розслідування. Тому ми закликаємо республіканців у Палаті представників відмовитися від цього», – сказала речниця Білого дому.

Нагадаємо, 23 вересня Зеленський розпочав свій офіційний візит до Сполучених Штатів Америки з відвідання Скрентонського армійського боєприпасного заводу, розташованого в штаті Пенсильванія. Це підприємство відіграє ключову роль у виробництві боєприпасів для артилерії та мінометів, зокрема снарядів калібру 155 мм, які є вкрай необхідними для України в умовах війни з Росією.

До слова, республіканці в Конгресі США розслідують візит президента України Володимира Зеленського на оборонний завод у Пенсильванії, підозрюючи зловживання урядовими ресурсами та втручання у вибори 2024 року.

Голова комітету Палати представників з нагляду та підзвітності Джеймс Комер припускає, що сам візит нібито сприяв агітації за кандидатку в президенти США Камалу Гарріс. Комер вимагає документи від Білого дому, міністерства оборони та міністерства юстиції для розслідування можливого зловживання ресурсами адміністрації Байдена.

До слова, спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон вимагає звільнити Оксану Маркарову із займаною нею посади посла України у Сполучених Штатах, політик написав листа українському президентові Володимиру Зеленському.