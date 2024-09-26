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Зеленський ознайомив членів Сенату США з планом перемоги

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський ознайомив членів Сенату США з планом перемоги
Зеленський подякував обом партіям Сенату за військову, економічну, енергетичну та гуманітарну підтримку України
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Зеленський обговорив з членами Сенату США ситуацію на передовій та ключові напрямки подальшої американської підтримки

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Сенату США на чолі з лідером демократів та республіканців у сенаті Чаком Шумером і Мітчем Макконнеллом та ознайомив їх із ключовими пунктами плану перемоги. Про це повідомляє Офіс президента.

Зеленський подякував обом партіям Сенату, адміністрації президента Сполучених Штатів і всьому американському народові за важливу військову, економічну, енергетичну та гуманітарну підтримку України.

«Тут, у столиці США, ми маємо багато друзів, які з перших днів повномасштабного вторгнення стоять пліч-о-пліч з українцями в боротьбі за свободу та незалежність. Дякую кожному члену Сенату за таку підтримку», – сказав він.

За словами президента, такі зустрічі особливо важливі саме зараз, коли перед початком опалювального сезону РФ посилює ракетні атаки на об’єкти критичної інфраструктури. Серед тем, які глава нашої держави обговорив із членами Сенату США, найбільшу увагу приділили ситуації на передовій, першочерговим потребам українських воїнів, спільному виробництву зброї та ключовим напрямам подальшої американської підтримки. Пріоритет України – додаткові системи ППО та ракети до них.

Окремий фокус розмови – посилення санкційного тиску на державу-агресорку, а також використання доходів від заморожених російських активів для потреб України.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський прибув з візитом до Капітолію.

До слова, у команді кандидата в президенти США Дональда Трампа заявили, що цього тижня політик не зустрінеться з українським президентом Володимиром Зеленським та повідомили, що така зустріч взагалі не планувалась.

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Теги: Володимир Зеленський Сенат США президент війна США

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