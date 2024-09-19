Україна встановила історичний рекорд із видобутку газу

Показники видобутку газу вже перевищують план більш ніж на 2%

Україна нарощує видобуток газу та встановлює нові рекорди за об’ємами. З початку року видобули 9,8 млрд куб. м газу, що більш ніж на 7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє АТ «Укргазвидобування» у Facebook.

Також в акціонерному товаристві заявили, що вже перевищили план більше ніж на 2%. «В експлуатацію вже ввели 52 свердловини, з них 17 – високодебітні і дають понад 100 тис. куб. м газу щодоби», – повідомив глава «Нафтогазу» Олексій Чернишов.

Ще один український рекорд полягає в тому, що на одній із свердловин одним буровим верстатом пробурили 3263 м проходки за 20 днів, раніше цей рекорд становив 3100 м і зробили це за 22 дні.

При цьому директор БУ «Укрбургаз» Юрій Кальмук зазначив, що у квітні побили рекорди з проходки, пробуривши за місяць 40 059 метрів. Цей показник на 24% перевищив максимальне історичне досягнення з проходки в історії компанії, а це 32423 м, протягом одного місяця.

Нагадаємо, на третьому році війни Росія почала робити те, чого досі собі не дозволяла, вона завдає ракетних ударів по газових сховищах України.

До слова, експерти заявили, що Угорщина та Словаччина, які зацікавлені у транзиті російського газу через Україну, могли б «домовитися» з Путіним, аби він повернув Запорізьку АЕС Україні.

Також стало відомо, що Європа може перезимувати без російського газу та зберегти ключові поставки навіть без транзиту палива через територію України.