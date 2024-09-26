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Зеленський зустрівся з Байденом та взяв участь у зустрічі «G7+Україна»

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Зеленський зустрівся з Байденом та взяв участь у зустрічі «G7+Україна»
Офіційна зустріч президентів США та України
фото з відкритих джерел

Президент Зеленський перебуває з офіційним візитом у США

Володимир Зеленський зустрівся із президентом США Джо Байденом та взяв участь у зустрічі «G7+Україна». Глава держави домовився із американським колегою та світовими лідерами про подальшу підтримку України та про майбутню презентацію українського плану перемоги у Вашингтоні. Про це повідомляє офіційне інтернет-представництво президента України.

В Офісі президента заявили, що Зеленський під час зустрічі подякував Сполученим Штатам за підтримку України, яка «рятує життя громадян».

«Глава української держави ознайомив президента США із ситуацією в Україні, зокрема на фронті. Володимир Зеленський сфокусувався на питанні Плану перемоги. Лідери домовилися обговорити його під час перемовин у Вашингтоні 26 вересня», – йдеться в заяві ОП.

Під час спеціальної зустрічі у форматі «G7+Україна» Зеленський та Байден обговорили питання відбудови країни після війни. Більше 30 країн підписали декларацію про післявоєнне відновлення України.

Під час виступу на заході Зеленський зазначив, що після руйнівної Другої світової війни союзники запровадили план Маршалла, який зміцнив мир і допоміг йому "стати по-справжньому тривалим".

«Сьогодні ми закладаємо фундамент для аналогічної архітектури відновлення – такої, що сприятиме миру для України і всієї Європи та загальному добробуту», – сказав президент України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський перебуває у США. Під час перебуваннях в Америці глава держави вже встиг провести низку офіційних зустрічей із президентами та лідерами світових країн. 

До слова, президент України Володимир Зеленський розпочав свій офіційний візит до Сполучених Штатів Америки з відвідання Скрентонського армійського боєприпасного заводу, що знаходиться в штаті Пенсильванія.

Нагадаємо, 24 вересня на полях Генеральної Асамблеї ООН Володимир Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Конгресу Сполучених Штатів Америки. Також участь у зустрічі брав голова Офісу президента України Андрій Єрмак, хоча про нього не було заявлено у списку делегації.

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Теги: Володимир Зеленський Україна президент США Джозеф Байден

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