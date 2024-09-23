Зеленський відвідав Скрентонський завод боєприпасів у США (фото)

Глава держави ознайомився із циклом виробництва та поспілкувався з керівництвом і працівниками підприємства

Президент України Володимир Зеленський розпочав свій офіційний візит до Сполучених Штатів Америки з відвідання Скрентонського армійського боєприпасного заводу, що знаходиться в штаті Пенсильванія. Це підприємство відіграє ключову роль у виробництві боєприпасів для артилерії та мінометів, зокрема снарядів калібру 155 мм, які є вкрай необхідними для України в умовах триваючої війни з Росією. Про це повідомив Офіс Президента.

Як зазначається, виробничі потужності заводу нині повністю завантажені задля забезпечення потреб українських Збройних Сил, і їх суттєво збільшили впродовж останнього року.

фото: Офіс Президента

Під час візиту Володимир Зеленський мав можливість ознайомитися з повним циклом виробництва снарядів, а також поспілкувався з керівництвом і працівниками підприємства.

Він висловив свою вдячність за допомогу і підкреслив важливість безперебійного постачання оборонної підтримки. Президент України також зазначив, що Сполучені Штати залишаються основними партнерами України з самого початку повномасштабного вторгнення Росії, і висловив надію на продовження співпраці в майбутньому.

фото: Офіс Президента

«Для нас велика честь розпочати візит до Сполучених Штатів саме тут, у Скренто́ні, на цьому важливому заводі. Ми дуже цінуємо партнерство з США, яке триває з перших днів війни. Особлива подяка Президенту Байдену, Конгресу та всім американцям, які підтримують Україну у важкий час», – заявив Зеленський.

Однією з ключових тем обговорення стало питання можливого початку спільного виробництва озброєння на території України.

Президент Зеленський підкреслив важливість залучення американських інвестицій в український оборонно-промисловий комплекс (ОПК), що сприятиме розвитку оборонної інфраструктури країни та підвищенню її обороноздатності. Також під час зустрічі було відзначено, що на цьому й інших американських заводах уже суттєво наростили виробничі потужності, і процес їхнього розширення триватиме й надалі.

Зеленський особисто подякував працівникам заводу, серед яких близько 400 людей, які щоденно працюють над виготовленням критично важливих боєприпасів.

фото: Офіс Президента

«Ви врятували мільйони українців своєю працею. Від себе й від усього українського народу хочу висловити щиру вдячність за вашу допомогу у протистоянні російській агресії», – сказав Глава держави.

Візит Зеленського до Сполучених Штатів також передбачає зустрічі з політичними лідерами країни, включно з Президентом Джо Байденом та представниками Конгресу, де буде обговорено питання подальшої військової та економічної підтримки України.

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