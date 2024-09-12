Міністерство захисту довкілля оцінило екологічні збитки України від війни

Міністерство працює над підготовкою всіх необхідних матеріалів, щоб у майбутньому забезпечити покарання Росії та відшкодування збитків, яких зазнало довкілля України

Наразі зафіксовано майже 5,8 тис. випадків шкоди довкіллю, завданої внаслідок бойових дій

Збитки України через екологічні руйнування від війни вже сягають €60 млрд, згідно з попередніми підрахунками Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів. Про це повідомила міністерка захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук для «Ми-Україна».

Гринчук зазначила, що підрахунок збитків є одним з ключових завдань Міндовкілля. За її словами, наразі зафіксовано майже 5800 випадків шкоди довкіллю, завданої внаслідок бойових дій. Сума збитків, за попередніми розрахунками, досягла майже €60 млрд.

Міністерство також працює над підготовкою всіх необхідних матеріалів, щоб у майбутньому забезпечити покарання Росії та відшкодування збитків, яких зазнало довкілля України.

Нагадаємо, сума збитків довкіллю у Чернігівській і Сумській областях через забруднення річок Сейм і Десна перевищує 405 млн грн. Наразі забруднена вода рухається до кордону з Київщиною.

До слова, Greenpeace Центральної та Східної Європи офіційно відкрив новий офіс у Києві. Тут, зокрема, працюватимуть над зеленим відновленням України та розслідуванням екологічних воєнних злочинів. Про це повідомила пресслужба організації.

Новий офіс відкрито, щоб посилити роботу із зеленого відновлення України та розслідувань екологічних воєнних злочинів, спричинених російським вторгненням. Також команда продовжить стежити за ризиками для ядерної безпеки навколо українських атомних електростанцій.