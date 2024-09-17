Зеленський відзначив рятувальників держнагородами
Рятувальників нагороджено за особисту мужність і самовідданість, виявлені у забезпеченні ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану
З нагоди Дня рятівника президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами працівників служби цивільного захисту. Про це йдеться в указі №652/2022, оприлюдненому на сайті президента.
Так, згідно з указом, за особисту мужність і самовідданість, виявлені у забезпеченні ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану, сумлінне та бездоганне виконання службового обов’язку нагороджено:
Орденом «За мужність» ІІ ступеня:
- Кузьменка Віктора Григоровича – підполковника служби цивільного захисту
Орденом «За мужність» ІІІ ступеня:
- Баранівського Віталія Вікторовича – сержанта служби цивільного захисту
- Білогура Івана Васильовича – головного майстер-сержанта служби цивільного захисту
- Брізана Олександра Вікторовича – майстер-сержанта служби цивільного захисту
- Ворону Віталія Васильовича – полковника служби цивільного захисту
- Гвоздика Олександра Володимировича – капітана служби цивільного захисту
- Дяченка Сергія Романовича (посмертно) – капітана служби цивільного захисту
- Іваницького Антона Олександровича (посмертно) – сержанта служби цивільного захисту
- Іванченка Михайла Олександровича – головного майстер-сержанта служби цивільного захисту
- Карнуту Ігоря Сергійовича – сержанта служби цивільного захисту
- Коваля Віктора Євгеновича – капітана служби цивільного захисту
- Коцаря Андрія Олександровича – капітана служби цивільного захисту
- Литвишка Ігоря Ігоровича – підполковника служби цивільного захисту
- Пприймачука Сергія Івановича – головного майстер-сержанта служби цивільного захисту
- Ткача Олександра Сергійовича – майстер-сержанта служби цивільного захисту
- Трачука Дениса Олександровича – підполковника служби цивільного захисту
- Троня Станіслава Юрійовича – старшого лейтенанта служби цивільного захисту
- Чаплигіна Олексія Сергійовича – полковника служби цивільного захисту
- Череватенка Володимира Олеговича – майстер-сержанта служби цивільного захисту
- Шевченка Віктора Володимировича – головного майстер-сержанта служби цивільного захисту
- Якимовича Ігоря Володимировича – старшого лейтенанта служби цивільного захисту
Орденом Данила Галицького:
- Астахова Артема Анатолійовича – полковника служби цивільного захисту
- Гайка Дениса Вікторовича – головного майстер-сержанта служби цивільного захисту
- Галата Сергія Вікторовича – полковника служби цивільного захисту
- Гуменчака Олександра Івановича – головного майстер-сержанта служби цивільного захисту
- Дяченка Віктора Вікторовича – головного майстер-сержанта служби цивільного захисту
- Куца Костянтина Валерійовича – майора служби цивільного захисту
- Платонова Дениса Валерійовича – полковника служби цивільного захисту
- Сербула Максима Олексійовича – сержанта служби цивільного захисту
- Сугака Анатолія Олександровича – полковника служби цивільного захисту
- Хміля Сергія Володимировича – підполковника служби цивільного захисту
- Худину Вадима Валерійовича – головного майстер-сержанта служби цивільного захисту
- Ярошевського Вадима Володимировича – головного майстер-сержанта служби цивільного захисту
Медаллю «За врятоване життя»
- Афанасєва Геннадія Анатолійовича – головного майстер-сержанта служби цивільного захисту
- Васілєвського Олександра Олександровича – головного майстер-сержанта служби цивільного захисту
- Козаченка Сергія Олександровича – сержанта служби цивільного захисту
- Сливку Андрія Олександровича – сержанта служби цивільного захисту
- Солянікова Андрія Володимировича – полковника служби цивільного захисту
- Ходуса Дмитра Юрійовича – лейтенанта служби цивільного захисту.
Нагадаємо, майже 6 тис. учасників зі 136 столичних шкіл разом із рятувальниками встановили рекорд України, взявши участь у наймасштабнішому уроці з безпеки. Як зазначається, на базі одного з київських закладів освіти учні середньої школи зустрілися з рятувальниками, де ознайомилися з інформацією про те, як убезпечити своє життя у разі пожежі, чи під час виявлення підозрілого предмету. Решта учасників доєдналися до своїх однолітків онлайн. Заняття охопило одразу дві теми: пожежну та мінну безпеку, проводилося у змішаному форматі.
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