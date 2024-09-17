Зеленський відзначив рятувальників держнагородами

Рятувальників нагороджено за особисту мужність і самовідданість, виявлені у забезпеченні ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану

З нагоди Дня рятівника президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами працівників служби цивільного захисту. Про це йдеться в указі №652/2022, оприлюдненому на сайті президента.

Так, згідно з указом, за особисту мужність і самовідданість, виявлені у забезпеченні ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану, сумлінне та бездоганне виконання службового обов’язку нагороджено:

Орденом «За мужність» ІІ ступеня:

Кузьменка Віктора Григоровича – підполковника служби цивільного захисту

Орденом «За мужність» ІІІ ступеня:

Баранівського Віталія Вікторовича – сержанта служби цивільного захисту

Білогура Івана Васильовича – головного майстер-сержанта служби цивільного захисту

Брізана Олександра Вікторовича – майстер-сержанта служби цивільного захисту

Ворону Віталія Васильовича – полковника служби цивільного захисту

Гвоздика Олександра Володимировича – капітана служби цивільного захисту

Дяченка Сергія Романовича (посмертно) – капітана служби цивільного захисту

Іваницького Антона Олександровича (посмертно) – сержанта служби цивільного захисту

Іванченка Михайла Олександровича – головного майстер-сержанта служби цивільного захисту

Карнуту Ігоря Сергійовича – сержанта служби цивільного захисту

Коваля Віктора Євгеновича – капітана служби цивільного захисту

Коцаря Андрія Олександровича – капітана служби цивільного захисту

Литвишка Ігоря Ігоровича – підполковника служби цивільного захисту

Пприймачука Сергія Івановича – головного майстер-сержанта служби цивільного захисту

Ткача Олександра Сергійовича – майстер-сержанта служби цивільного захисту

Трачука Дениса Олександровича – підполковника служби цивільного захисту

Троня Станіслава Юрійовича – старшого лейтенанта служби цивільного захисту

Чаплигіна Олексія Сергійовича – полковника служби цивільного захисту

Череватенка Володимира Олеговича – майстер-сержанта служби цивільного захисту

Шевченка Віктора Володимировича – головного майстер-сержанта служби цивільного захисту

Якимовича Ігоря Володимировича – старшого лейтенанта служби цивільного захисту

Орденом Данила Галицького:

Астахова Артема Анатолійовича – полковника служби цивільного захисту

Гайка Дениса Вікторовича – головного майстер-сержанта служби цивільного захисту

Галата Сергія Вікторовича – полковника служби цивільного захисту

Гуменчака Олександра Івановича – головного майстер-сержанта служби цивільного захисту

Дяченка Віктора Вікторовича – головного майстер-сержанта служби цивільного захисту

Куца Костянтина Валерійовича – майора служби цивільного захисту

Платонова Дениса Валерійовича – полковника служби цивільного захисту

Сербула Максима Олексійовича – сержанта служби цивільного захисту

Сугака Анатолія Олександровича – полковника служби цивільного захисту

Хміля Сергія Володимировича – підполковника служби цивільного захисту

Худину Вадима Валерійовича – головного майстер-сержанта служби цивільного захисту

Ярошевського Вадима Володимировича – головного майстер-сержанта служби цивільного захисту

Медаллю «За врятоване життя»

Афанасєва Геннадія Анатолійовича – головного майстер-сержанта служби цивільного захисту

Васілєвського Олександра Олександровича – головного майстер-сержанта служби цивільного захисту

Козаченка Сергія Олександровича – сержанта служби цивільного захисту

Сливку Андрія Олександровича – сержанта служби цивільного захисту

Солянікова Андрія Володимировича – полковника служби цивільного захисту

Ходуса Дмитра Юрійовича – лейтенанта служби цивільного захисту.

Нагадаємо, майже 6 тис. учасників зі 136 столичних шкіл разом із рятувальниками встановили рекорд України, взявши участь у наймасштабнішому уроці з безпеки. Як зазначається, на базі одного з київських закладів освіти учні середньої школи зустрілися з рятувальниками, де ознайомилися з інформацією про те, як убезпечити своє життя у разі пожежі, чи під час виявлення підозрілого предмету. Решта учасників доєдналися до своїх однолітків онлайн. Заняття охопило одразу дві теми: пожежну та мінну безпеку, проводилося у змішаному форматі.