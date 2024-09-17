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Зеленський відзначив рятувальників держнагородами

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Зеленський відзначив рятувальників держнагородами
Зеленський відзначив державними нагородами працівників служби цивільного захисту
фото: Офіс президента України

Рятувальників нагороджено  за особисту мужність і самовідданість, виявлені у забезпеченні ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану 

З нагоди Дня рятівника президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами працівників служби цивільного захисту. Про це йдеться в указі №652/2022, оприлюдненому на сайті президента.

Так, згідно з указом, за особисту мужність і самовідданість, виявлені у забезпеченні ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану, сумлінне та бездоганне виконання службового обов’язку нагороджено: 

Орденом «За мужність» ІІ ступеня:

  • Кузьменка Віктора Григоровича – підполковника служби цивільного захисту

Орденом «За мужність» ІІІ ступеня:

  • Баранівського Віталія Вікторовича – сержанта служби цивільного захисту
  • Білогура Івана Васильовича – головного майстер-сержанта служби цивільного захисту
  • Брізана Олександра Вікторовича – майстер-сержанта служби цивільного захисту
  • Ворону Віталія Васильовича – полковника служби цивільного захисту
  • Гвоздика Олександра Володимировича – капітана служби цивільного захисту
  • Дяченка Сергія Романовича (посмертно) – капітана служби цивільного захисту
  • Іваницького Антона Олександровича (посмертно) – сержанта служби цивільного захисту
  • Іванченка Михайла Олександровича – головного майстер-сержанта служби цивільного захисту
  • Карнуту Ігоря Сергійовича – сержанта служби цивільного захисту
  • Коваля Віктора Євгеновича – капітана служби цивільного захисту
  • Коцаря Андрія Олександровича – капітана служби цивільного захисту
  • Литвишка Ігоря Ігоровича – підполковника служби цивільного захисту
  • Пприймачука Сергія Івановича – головного майстер-сержанта служби цивільного захисту
  • Ткача Олександра Сергійовича – майстер-сержанта служби цивільного захисту
  • Трачука Дениса Олександровича – підполковника служби цивільного захисту
  • Троня Станіслава Юрійовича – старшого лейтенанта служби цивільного захисту
  • Чаплигіна Олексія Сергійовича – полковника служби цивільного захисту
  • Череватенка Володимира Олеговича – майстер-сержанта служби цивільного захисту
  • Шевченка Віктора Володимировича – головного майстер-сержанта служби цивільного захисту
  • Якимовича Ігоря Володимировича – старшого лейтенанта служби цивільного захисту

Орденом Данила Галицького: 

  • Астахова Артема Анатолійовича – полковника служби цивільного захисту
  • Гайка Дениса Вікторовича – головного майстер-сержанта служби цивільного захисту
  • Галата Сергія Вікторовича – полковника служби цивільного захисту
  • Гуменчака Олександра Івановича – головного майстер-сержанта служби цивільного захисту
  • Дяченка Віктора Вікторовича – головного майстер-сержанта служби цивільного захисту
  • Куца Костянтина Валерійовича – майора служби цивільного захисту
  • Платонова Дениса Валерійовича – полковника служби цивільного захисту
  • Сербула Максима Олексійовича – сержанта служби цивільного захисту
  • Сугака Анатолія Олександровича – полковника служби цивільного захисту
  • Хміля Сергія Володимировича – підполковника служби цивільного захисту
  • Худину Вадима Валерійовича – головного майстер-сержанта служби цивільного захисту
  • Ярошевського Вадима Володимировича – головного майстер-сержанта служби цивільного захисту

Медаллю «За врятоване життя»

  • Афанасєва Геннадія Анатолійовича – головного майстер-сержанта служби цивільного захисту
  • Васілєвського Олександра Олександровича – головного майстер-сержанта служби цивільного захисту
  • Козаченка Сергія Олександровича – сержанта служби цивільного захисту
  • Сливку Андрія Олександровича – сержанта служби цивільного захисту
  • Солянікова Андрія Володимировича – полковника служби цивільного захисту
  • Ходуса Дмитра Юрійовича – лейтенанта служби цивільного захисту.

Нагадаємо, майже 6 тис. учасників зі 136 столичних шкіл разом із рятувальниками встановили рекорд України, взявши участь у наймасштабнішому уроці з безпеки. Як зазначається, на базі одного з київських закладів освіти учні середньої школи зустрілися з рятувальниками, де ознайомилися з інформацією про те, як убезпечити своє життя у разі пожежі, чи під час виявлення підозрілого предмету. Решта учасників доєдналися до своїх однолітків онлайн. Заняття охопило одразу дві теми: пожежну та мінну безпеку, проводилося у змішаному форматі.

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Теги: Володимир Зеленський рятувальники президент Офіс президента

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