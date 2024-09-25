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Глава МЗС Німеччини пояснила, яким бачить мир в Україні

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Глава МЗС Німеччини пояснила, яким бачить мир в Україні
Анналена Бербок висловилася про перспективи мирних переговорів між РФ та Україною
фото з відкритих джерел

Бербок: «Ми не можемо просто спостерігати, як Росія знищує решту України»

Підсумком можливих мирних переговорів між Києвом та Москвою має бути вільна й незалежна Україна з гарантіями безпеки. Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку, передає Spiegel.

«Мир означає, що існування України як вільної та незалежної країни гарантоване. Це означає гарантії безпеки», – наголосила Бербок.

Німецька посадовиця висловила вдячність за те, що дедалі більше партнерів України у світі замислюються над тим, як покласти край цій війні. «Нам це потрібно. Нам потрібен кінець цієї війни», – підкреслила Бербок.

При цьому вона пояснила, що це не може означати бездіяльність, поки не видно кінця війни, а глава Кремля Володимир Путін не сів за стіл переговорів. «Ми не можемо просто спостерігати, як Росія знищує решту України», – зауважила глава МЗС Німеччини.

Вона також звернула увагу на проблему викрадення Росією українських дітей. «Росія скоює ці злочини вже 923 дні, дітей викрадають і катують 923 дні. Ми не заспокоїмося, доки діти не повернуться до своїх родин», – акцентувала Бербок.

Звертаючись до посла Росії в ООН Василія Небензі, очільниця німецького відомства сказала: «Ви можете обманювати себе. Найсильніша людина у вашій країні може ховатися за викраденими дівчатами-підлітками. Але ви не можете обдурити світ».

Нагадаємо, за повідомленням Politico, Україна обрала прем'єр-міністра Індії Нарендру Моді своїм головним посередником для мирних перемовин із Росією. Під час нещодавньої зустрічі в Нью-Йорку президент Володимир Зеленський обговорив із Моді варіанти мирної угоди, яка б забезпечила припинення бойових дій.

До слова, 23 вересня президент України Володимир Зеленський обговорив із канцлером Німеччини Олафом Шольцом підготовку до другого Саміту миру.

Теги: Анналена Бербок Німеччина війна росія Україна переговори

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