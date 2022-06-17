Вороги уночі обстріляли Золочів на Харківщині (фото)

Удару завдали забороненими касетними снарядами

Російські окупанти близько 2:00 17 червня обстріляли селище Золочів на Харківщині касетними снарядами. Про це сказав «Суспільному» голова громади Віктор Коваленко.

Сім будинків пошкоджені.

Наразі про постраждалих не повідомляється.

Нагадаємо, Харківщина щодня зазнає обстрілів рашистів. Днями російські війська з реактивних систем залпового вогню «Град» знову обстріляли Золочів під Харковом. У результаті обстрілу загинула жінка, ще п'ятеро осіб поранені. Крім того, зруйновані два будинки, ще 14 – пошкоджено.

Нагадаємо, 7 червня російські загарбники продовжили масовані обстріли Харкова та населених пунктів Харківщини. З артилерії окупанти обстріляли Харків та села Черкаська Лозова, Слатине Харківського району та Коробочкіне Чугуївського району. За попередньою інформацією, загинуло щонайменше троє людей. Ще як мінімум шість людей отримали поранення.

Як відомо, станом на 17 червня, 117 добу протистояння, на Харківському напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні зайнятих рубежів, недопущенні виходу Сил оборони на державний кордон та в тил угруповання військ, яке діє на Слов’янському напрямку. Противник намагався провести розвідку боєм в районі населеного пункту Кочубіївка. Наші воїни відповіли влучним вогнем і ворог відійшов.

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